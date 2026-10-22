Cobolli, quarti di finale Atp 250 di Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Sono due i tennisti italiani ai quarti di finale dell'Atp 250 di Lione. A Lorenzo Musetti, vittorioso contro Moise Kouamé, si è infatti aggiunto Flavio Cobolli, protagonista di una comoda vittoria ai danni di Stan Wawrinka. Tutto facile per la prima testa di serie, che in quanto tale ha debuttato direttamente dal secondo turno, capace di prevalere con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 9 minuti. Così facendo ha ritrovato la vittoria, che mancava dallo US Open, e soprattutto ha incamerato 50 punti molto importanti in chiave ATP Finals.
Cobolli ai quarti, orario e quando si gioca
La partita con Flavio Cobolli protagonista, valida per i quarti di finale dell'Atp 250 di Lione, è in programma venerdì 23 ottobre sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes non prima delle ore 19:00.
Il prossimo avversario di Cobolli
Cobolli attende nei quarti di finale il vincitore della sfida tra il francese Kyrian Jacquet e lo statunitense Brandon Nakashima.
Cobolli ai quarti: dove vedere il match in tv
La sfida di Flavio Cobolli sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp 250 Lione, il montepremi
PRIMO TURNO – € 8.120 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 13.290 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 22.890 (50 punti)
SEMIFINALE – € 39.505 (100 punti)
FINALE – € 67.200 (150 punti)
VINCITORE – € 115.195 (250 punti)
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