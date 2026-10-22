Cobolli, quarti di finale Atp 250 di Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sono due i tennisti italiani ai quarti di finale dell'Atp 250 di Lione. A Lorenzo Musetti, vittorioso contro Moise Kouamé, si è infatti aggiunto Flavio Cobolli, protagonista di una comoda vittoria ai danni di Stan Wawrinka. Tutto facile per la prima testa di serie, che in quanto tale ha debuttato direttamente dal secondo turno, capace di prevalere con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 9 minuti. Così facendo ha ritrovato la vittoria, che mancava dallo US Open, e soprattutto ha incamerato 50 punti molto importanti in chiave ATP Finals.