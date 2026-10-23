Atp 250 Lione, Cobolli supera in rimonta Nakashima: è in semifinale

Flavio Cobolli è in semifinale all'Atp 250 di Lione . Dopo il successo dell'esordio su Stan Wawrinka , il tennista romano, testa di serie numero uno del tabellone, ha superato in rimonta Brandon Nakashima con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. Per Flavio si tratta della prima vittoria in carriera contro lo statunitense dopo il confronto perso nel 2025 al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Un risultato importante che permette all'azzurro di fare un altro passo verso la qualificazione alle Atp Finals consolidando il quinto posto nella Race con 3.640 punti.

La partita

Tanto equilibrio nel set d'apertura, dove è Cobolli ad avere per primo l'occasione di strappare la battuta all'avversario ma nel terzo game Nakashima si salva. Si prosegure dunque seguendo l'ordine dei servizi, ma nel momento più caldo Cobolli si distrae e nel decimo gioco si fa recuperare da 40-15 subendo il break che gli costa anche il primo set. La reazione, però, non si fa attendere e Flavio prova a scappare via portandosi 2-0 a inizio secondo set. Lo statunitense riesce ad agganciarlo, ma sul 4-4 perde di nuovo la battuta e Cobolli rimanda il verdetto al terzo parziale. L'inerzia del match sembra definitivamente cambiata e in ogni game di risposta l'azzurro si procura una piccola chance fino a quando trova il break per salire sul 4-3. Stavolta, al servizio Cobolli non trema e, annullando due palle break nell'ultimo game, mantiene il vantaggio per firmare l'accesso in semifinale. Ad attenderlo Lorenzo Musetti o Luca Van Assche.