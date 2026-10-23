Atp 250 Lione, Musetti vince la maratona con Van Assche e raggiunge Cobolli in semifinale

Una battaglia sfiancante regala a Lorenzo Musetti l'accesso in semifinale all'Atp 250 di Lione. Il tennista carrarino, sesta testa di serie del tabellone, ha superato il padrone di casa Luca Van Assche con il punteggio di 7-6(5) 6-7(7) 6-4 dopo 3 ore e 32 minuti di gioco. Un match durissimo che si è concluso tra i problemi fisici di entrambi i giocatori poco prima dell'una e mezza di notte, ma alla fine è stato Lorenzo a spuntarla e guadagnare il derby con Flavio Cobolli per un posto in finale. Il romano ha superato nei quarti di finale Brandon Nakashima. Musetti ha vinto, per ritiro, l'unico precedente che risale al terzo turno degli US Open 2025.