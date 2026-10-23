Cobolli-Musetti, semifinale Atp 250 Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti a contendersi uno dei due posti disponibili per la finale dell'Atp 250 di Lione. Se per il romano è arrivato il successo in rimonta su Brandon Nakashima con il punteggio di 4-6 6-4 6-4, il carrarino ha avuto bisogno di oltre tre ore e mezza di gioco per risolvere la pratica Luca Van Assche con il punteggio di 7-6(5) 6-7(7) 6-4. Un epilogo che pone qualche incognita sulle possibilità di recupero fisico per Lorenzo che ha finito tra i crampi il suo quarto di finale quando a Lione era già da qualche minuto passata l'1:20 di notte.
Cobolli-Musetti, orario e quando si gioca
La sfida tra Cobolli e Musetti, valida per la semifinale dell'Atp 250 di Lione, è in programma sabato 24 ottobre come secondo match sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes al termine di Paul-Fritz, al via non prima delle ore 14:00.
Cobolli-Musetti, i precedenti
Musetti ha vinto, per ritiro, l'unico confronto diretto che risale al terzo turno degli US Open 2025 quando il romano fu costretto al ritiro sul risultato di 6-3 6-2 2-0.
Cobolli-Musetti: dove vedere il match in tv
La sfida tra Cobolli e Musetti sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp 250 Lione, il montepremi
PRIMO TURNO – € 8.120 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 13.290 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 22.890 (50 punti)
SEMIFINALE – € 39.505 (100 punti)
FINALE – € 67.200 (150 punti)
VINCITORE – € 115.195 (250 punti)
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