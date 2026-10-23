Cobolli-Musetti, semifinale Atp 250 Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti a contendersi uno dei due posti disponibili per la finale dell'Atp 250 di Lione. Se per il romano è arrivato il successo in rimonta su Brandon Nakashima con il punteggio di 4-6 6-4 6-4, il carrarino ha avuto bisogno di oltre tre ore e mezza di gioco per risolvere la pratica Luca Van Assche con il punteggio di 7-6(5) 6-7(7) 6-4. Un epilogo che pone qualche incognita sulle possibilità di recupero fisico per Lorenzo che ha finito tra i crampi il suo quarto di finale quando a Lione era già da qualche minuto passata l'1:20 di notte.