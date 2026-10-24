Sinner avvistato a Montecarlo, il post con la giovane promessa siciliana Olivia Conticello

Una giornata speciale per una giovane campionessa azzurra. Al Country Club di Montecarlo , la classe 2012 catanese Olivia Serena Conticello è infatti stata sorpresa dall'incontro con Jannik Sinner . Dopo aver annunciato la fine anticipata della sua stagione per l'infortunio al ginocchio destro, il numero uno al mondo ha fatto visita al Tennis Europe Junior Masters Under 14 , torneo in cui Conticello, unica azzurra in tabellone, è riuscita a raggiungere la finale. Dopo essere stato a Milano per alcuni controlli medici svolti con il professor Alberto Zangrillo, Sinner sembrerebbe dunque aver ripreso la preparazione nel Principato in vista del ritorno in campo fissato per il 2027.

Il retroscena sull'incontro

Come raccontato dal coach della ragazza, l’incontro con Sinner è avvenuto in modo del tutto casuale. "Con Olivia - le parole dell'allenatore Stefano Inzerillo - stavamo andando a vedere il campo su cui avrebbe giocato e quando abbiamo visto Jannik non ci siamo fatti sfuggire l’occasione di salutarlo". Un'emozione incredibile per la giovanissima Conticello, accompagnata a Montecarlo anche da mamma Raffaella e papà Fabio.