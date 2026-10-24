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Musetti prende il telefonino durante la partita a Lione per disattivare la sveglia sul test antidoping: cosa è successo

Un episodio insolito durante la sfida che ha regalato al carrarino il successo nei quarti di finale contro Luca Van Assche al terzo set
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2 min

Pubblicato il 24.10.2026, 11:15

Lorenzo MusettiATP 250 Lione

Una sfida durissima, terminata poco dopo l'una e venti di notte, ha regalato a Lorenzo Musetti l'accesso in semifinale all'Atp 250 di Lione. L'azzurro, testa di serie numero 6 del tabellone, ha superato Luca Van Assche con il punteggio di 7-6(5) 6-7(7) 6-4 dopo tre ore e mezza di battaglia riuscendo a spuntarla nonostante i problemi fisici accusati nel parziale decisivo. Un successo che ha permesso a Lorenzo di regalarsi il derby con Flavio Cobolli che mette in palio un posto nell'ultimo atto del torneo.  

Musetti, cosa è successo a Lione

Mentre il match si trascinava ben oltre la mezzanotte, il tennista carrarino si è rivolto al supervisor Atp Rogerio Santos per un permesso decisamente insolito: poter accedere un istante al proprio cellulare. La motivazione, ha svelato Musetti, è legata ai rigidissimi controlli antidoping: "Ho la sveglia dell'antidoping impostata all'una". Il sistema impone infatti ai giocatori di registrare e aggiornare costantemente la propria reperibilità su una specifica piattaforma per consentire i test a sorpresa.

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