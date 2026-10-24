Musetti prende il telefonino durante la partita a Lione per disattivare la sveglia sul test antidoping: cosa è successo

Una sfida durissima, terminata poco dopo l'una e venti di notte, ha regalato a Lorenzo Musetti l'accesso in semifinale all'Atp 250 di Lione. L'azzurro, testa di serie numero 6 del tabellone, ha superato Luca Van Assche con il punteggio di 7-6(5) 6-7(7) 6-4 dopo tre ore e mezza di battaglia riuscendo a spuntarla nonostante i problemi fisici accusati nel parziale decisivo. Un successo che ha permesso a Lorenzo di regalarsi il derby con Flavio Cobolli che mette in palio un posto nell'ultimo atto del torneo.