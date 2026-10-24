Cobolli-Musetti diretta Atp Lione: segui il derby azzurro in semifinale LIVE

16:32
Torna avanti Cobolli: 3-2
Turno di servizio giocato con grande sicurezza da Cobolli, che concede un solo quindici a Musetti e si porta sul 3-2 nel primo set.
16:29
Musetti la rimette in equilibrio: 2-2
Praticamente perfetto Musetti che, a parte un dritto incrociato finito sulla rete, domina il turno di servizio, portandosi sul 2-2.
16:24
Terzo game combattuto: Cobolli avanti 2-1
Bella lotta nel terzo game, con Cobolli che ai vantaggi tiene il servizio e si porta avanti 2-1 su Musetti, chiudendo con un ace esterno, come nel primo gioco.
16:17
Botta e risposta tra Flavio e Lorenzo: 1-1
Subito equilibrato il derby tra Cobolli e Musetti, sull'1-1 dopo i rispettivi primi turni di servizio.
16:10
+++ Via alla semifinale tra Cobolli e Musetti! +++
Si parte con la seconda semifinale del torneo di Lione tra Cobolli e Musetti, serve per primo il romano!
16:05
Tutto pronto per il derby Cobolli-Musetti
A Lione cresce l'attesa per la seconda semifinale del torneo, che vedrà affrontarsi in una sfida tutta italiana Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Chi vince sfiderà in finale Fritz, che a sua volta ha vinto il derby statunitense con Paul.
15:55
Fritz primo finalista a Lione
Il derby a stelle e strisce di Lione si chiude con il successo di Fritz, che supera Paul in due set, con il punteggio di 6-3, 7-5. Ora affronterà il vincitore del derby tricolore tra Cobolli e Musetti.
15:50
La situazione di Musetti
Nmero 6 del seeding, Lorenzo Musetti ha ricominciato la scalata, dopo un'immeritata picchiata per gli infiniti infortuni. Oggi si batte per restare nella Top 30 del Ranking Atp e fra le teste di serie dei prossimi Australian Open.
15:45
La situazione di Cobolli
Approdando agli ottavi di finale di Lione, Flavio Cobolli ha praticamente blindato la sua qualificazione alle Finals di Torino. Oggi, da numero 1 del seeding, scende in campo con l'obiettivo di salire al numero 5 del Ranking Atp.
15:35
Paul-Fritz, secondo set in equlibrio
Dovrebbe slittare rispetto al previsto la semifinale tra Cobolli e Musetti, che seguirà la sfida tutta americana tra Fritz, che si è aggiudicato il primo set, e Paul, che ha reagito per un secondo set equilibratissimo.
15:25
Un solo precedente tra Cobolli e Musetti
Confronto quasi inedito tra Cobolli e Musetti, anche perché l'unico precedente ha avuto un andamento particolare: il romano e il carrarino, infatti, si sono incrociati solamente in occasione degli Us Open della scorsa stagione, ma il successo per Lorenzo arrivò per il ritiro di Flavio nell'ultimo parziale del terzo set.
15:15
'Effetto tossine': Cobolli avvantaggiato su Musetti
A fare la differenza in un derby che si annuncia molto equilibrato, potrebbe essere la condizione fisica: se è vero infatti che Cobolli si è sudato il successo su Nakashima, piegto al terzo set, Musetti ha finito a tarda notte nella maratona con Van Assche.
15:05
In corso la prima semifinale tra Paul e Fritz
Il derby tricolore seguirà quello statunitense: in corso a Lione la prima semifinale, con Fritz avanti 6-3 su Paul dopo il primo set.
14:55
Atp Lione, Cobolli-Musetti in semifinale: data e orario del match
Il derby tutto azzurro tra Flavio e Lorenzo, valido per la semifinale dell'Atp 250 di Lione, è in programma oggi - sabato 24 ottobre - sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes, non prima delle ore 16:00.
Lione, Francia