Cobolli-Musetti diretta Atp Lione: segui il derby azzurro in semifinale LIVE

LIONE (FRANCIA) - Cresce l'attesa per il derby italiano tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti , valido per la semifinale del torneo Atp 250 di Lione . Se per il romano (n.6 del mondo e testa di serie numero uno del tabellone) è arrivato il successo in rimonta su Brandon Nakashima con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 , il carrarino (n.26 Atp e sesto favorito del seeding) ha avuto bisogno di oltre tre ore e mezza di gioco per risolvere la pratica Luca Van Assche con il punteggio di 7-6 (5), 6-7 (7), 6-4 . Chi vince sfida in finale il vincente del confronto tra Tommy Paul e Taylor Fritz. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

16:32

Torna avanti Cobolli: 3-2

Turno di servizio giocato con grande sicurezza da Cobolli, che concede un solo quindici a Musetti e si porta sul 3-2 nel primo set.

16:29

Musetti la rimette in equilibrio: 2-2

Praticamente perfetto Musetti che, a parte un dritto incrociato finito sulla rete, domina il turno di servizio, portandosi sul 2-2.

16:24

Terzo game combattuto: Cobolli avanti 2-1

Bella lotta nel terzo game, con Cobolli che ai vantaggi tiene il servizio e si porta avanti 2-1 su Musetti, chiudendo con un ace esterno, come nel primo gioco.

16:17

Botta e risposta tra Flavio e Lorenzo: 1-1

Subito equilibrato il derby tra Cobolli e Musetti, sull'1-1 dopo i rispettivi primi turni di servizio.

16:10

+++ Via alla semifinale tra Cobolli e Musetti! +++

Si parte con la seconda semifinale del torneo di Lione tra Cobolli e Musetti, serve per primo il romano!

16:05

Tutto pronto per il derby Cobolli-Musetti

A Lione cresce l'attesa per la seconda semifinale del torneo, che vedrà affrontarsi in una sfida tutta italiana Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Chi vince sfiderà in finale Fritz, che a sua volta ha vinto il derby statunitense con Paul.

15:55

Fritz primo finalista a Lione

Il derby a stelle e strisce di Lione si chiude con il successo di Fritz, che supera Paul in due set, con il punteggio di 6-3, 7-5. Ora affronterà il vincitore del derby tricolore tra Cobolli e Musetti.

15:50

La situazione di Musetti

Nmero 6 del seeding, Lorenzo Musetti ha ricominciato la scalata, dopo un'immeritata picchiata per gli infiniti infortuni. Oggi si batte per restare nella Top 30 del Ranking Atp e fra le teste di serie dei prossimi Australian Open.

15:45

La situazione di Cobolli

Approdando agli ottavi di finale di Lione, Flavio Cobolli ha praticamente blindato la sua qualificazione alle Finals di Torino. Oggi, da numero 1 del seeding, scende in campo con l'obiettivo di salire al numero 5 del Ranking Atp.

15:35

Paul-Fritz, secondo set in equlibrio

Dovrebbe slittare rispetto al previsto la semifinale tra Cobolli e Musetti, che seguirà la sfida tutta americana tra Fritz, che si è aggiudicato il primo set, e Paul, che ha reagito per un secondo set equilibratissimo.

15:25

Un solo precedente tra Cobolli e Musetti

Confronto quasi inedito tra Cobolli e Musetti, anche perché l'unico precedente ha avuto un andamento particolare: il romano e il carrarino, infatti, si sono incrociati solamente in occasione degli Us Open della scorsa stagione, ma il successo per Lorenzo arrivò per il ritiro di Flavio nell'ultimo parziale del terzo set.

15:15

'Effetto tossine': Cobolli avvantaggiato su Musetti

A fare la differenza in un derby che si annuncia molto equilibrato, potrebbe essere la condizione fisica: se è vero infatti che Cobolli si è sudato il successo su Nakashima, piegto al terzo set, Musetti ha finito a tarda notte nella maratona con Van Assche.

15:05

In corso la prima semifinale tra Paul e Fritz

Il derby tricolore seguirà quello statunitense: in corso a Lione la prima semifinale, con Fritz avanti 6-3 su Paul dopo il primo set.

14:55

Atp Lione, Cobolli-Musetti in semifinale: data e orario del match

Il derby tutto azzurro tra Flavio e Lorenzo, valido per la semifinale dell'Atp 250 di Lione, è in programma oggi - sabato 24 ottobre - sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes, non prima delle ore 16:00.

Lione, Francia