Tathiana Garbin racconta la sua malattia: "È un avversario, non un nemico". E su Sinner: "L'infortunio è difficile da affrontare, ma tornerà più forte"

Dal campo da tennis al red carpet è un attimo. Tathiana Garbin al Festival del Cinema di Roma ha parlato apertamente della partita più importante della sua vita, quella contro una forma rarissima di tumore addominale. La capitana dell’Italia femminile vincitrice di due Billie Jean King Cup consecutive, è una delle protagoniste del docufilm “Vite in campo”, che racconta la vita oltre la malattia. La regia è di Donatella Romani e Roberto Amato, il film è stato realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Italia, prodotto da Telomero Produzioni e presentato nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma. Selezionato come Special Screening della Sezione La Festa Per Il Sociale e L'ambiente.

Tathiana Garbin, il tennis e la malattia

Tathiana ha raccontato quanto il tennis l’abbia aiutata e quanto la sua squadra sia stata importante per superare una sfida difficilissima. Spesso si pensa che sia uno sport individuale, in fondo in campo devi cavartela da solo, ma in realtà non è così: attorno al giocatore c’è un team di fondamentale importanza per ottenere successi importanti. “Questo sport ti insegna a rimanere sola - racconta Tathiana - a stare nella solitudine, ma in realtà la tua squadra ti rende questo spazio abitabile, pieno, grazie alle persone che ti vogliono bene, la tua squadra. Anche nella malattia è stato così, perché i tuoi medici diventano i tuoi maestri, e la tua famiglia diventa i tuoi tifosi, fa il tifo per te”.

Quanto ti ha aiutato la tua squadra a superare i momenti difficili e quanto questi momenti difficili hanno dato qualcosa in più alle tue ragazze per vincere quelle due Billie Jean King Cup consecutive?

“Nel tennis impari ad avere una poker face, una corazza di ferro che è quasi impenetrabile. Invece la malattia ti insegna che devi saper chiedere aiuto, e quando lo fai capisci di avere delle persone vere vicino che ti stanno accanto e ti sostengono. Questo forse è stato l'insegnamento più importante che ho ricevuto: chiedere aiuto nel momento più complesso della mia vita, e lì ho avuto modo di vedere una squadra che si unisce e si fortifica”.

Si dice sempre che quando scopri una malattia inizi ad apprezzare realmente la vita, a non dare nulla per scontato, ma perché non riusciamo a farlo quando siamo in salute?

"Io mi sono sempre fatta una domanda importante nella vita in generale: se io morissi domani, sarei comunque felice della vita che ho vissuto? Potrei morire felice? Una domanda che non ci facciamo spesso, ma che secondo me raccoglie un po' l'essenza della vita, e la risposta è sempre stata sì: ho vissuto benissimo, una vita piena e profonda. A volte non serve la lunghezza, serve la profondità nella nostra vita. Nella malattia ho scoperto che questa domanda poteva essere molto reale".

Tu nel film dici anche che quando affrontiamo la malattia non dobbiamo parlare di battaglia, non dobbiamo usare termini come guerra. Cos'è per te la malattia?

"Io dico sempre che il nostro avversario non è un nostro nemico. E se impari a vederlo come una persona che ti mette davanti a una sfida difficile, puoi sfidarlo veramente con tutto quello che hai e credo che nella malattia sia la stessa cosa: io ho provato a fare così".

Chiudiamo parlando un attimo di Jannik Sinner, il nostro numero uno al mondo. Dal punto di vista psicologico, cosa deve fare per affrontare un momento del genere in cui ti devi fermare sul più bello, quando eri lanciatissimo e non sai neanche bene quando puoi rientrare.

"L'infortunio è difficile per tutti, ti limita a fare qualcosa che ti piace, che ami, la tua passione. Quindi non è facile viverlo serenamente, ma io credo che questo ragazzo abbia veramente un sacco di risorse, riesce ad amare talmente tanto il tennis che questa pausa potrebbe solo rigenerarlo e dargli ancora più stimoli per tornare più forte".