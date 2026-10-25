Lyon Open
domenica 25 ottobre 2026 ore 13:45
1 - 00-0
2° Set
- 6 - 3
- 4 - 3
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2° Set
Musetti-Fritz diretta: l'azzurro a caccia del titolo a Lione, segui la finale LIVE
Lorenzo Musetti a caccia del titolo all'Atp 250 di Lione. Dopo la vittoria in semifinale nel combattuto derby azzurro contro Flavio Cobolli, il 24enne toscano, attualmente n.26 del ranking, sfida oggi (domenica 25 ottobre, ore 14:30) il 28enne statunitense Taylor Fritz (n.14 Atp) nell'atto conclusivo del torneo francese (cemento indoor). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
15:52
Fritz tiene il servizio: 4-3
Accorcia le distanze Fritz, che tiene il servizio e resta in corsa: 4-3 per l'azzurro che al cambio di campo andrà al servizio.
15:48
Musetti allunga: 4-2
Due errori gratui per Musetti, che è costretto a rimontare. L'azzurro, sullo 0-30, prende in mano il game e inizia ad attaccare, recuperando lo svantaggio e portandosi (con due servizi vincenti), sul 40-30. Il tennista carrarino chiude con un ace: 4-2
15:42
Fritz in rimonta: 3-2 per Musetti
Musetti continua a spingere e si porta sul 15-30. L'azzurro gestisce il punto e prova a chiudere con il dritto, sprecando però una grande chance (palla a pochi centimetri dalla linea di fondo). Dal possibile 15-40, Fritz si rialza e rimonta, portando a casa il game: 3-2 per Musetti.
15:39
Musetti allunga: 3-1
Game lunghissimo (oltre sette minuti) ed equilibrato. Musetti porta a casa un punto importantissimo, che gli consente di consolidare il break di vantaggio. L'azzurro si porta sul 3-1 ai vantaggi, sfruttando il servizio e la precisione con il rovescio.
15:30
Musetti strappa il servizio a Fritz: 2-1
Musetti gioca a ritmi altissimi e si procura due palle break. Fritz annulla la prima con un bel dritto in drop, e la seconda sfruttando un errore dell'azzurro da fondo campo. Il game si decide ai vantaggi. L'azzurro torna a spingere e porta a casa il game, sfruttando due errori da fondo campo di Fritz.
15:25
Musetti in rimonta: 1-1
Sullo 0-15, Musetti manda sul fondo un passante a campo spalancato; errore al quale rimedia con un due dritti consecutivi che spiazzano Fritz. Sul 30-30 l'zzurro chiude un bel punto da fondo campo, poi porta a casa il game con una volèe precisa: 1-1 nel secondo set.
15:21
Fritz tiene il servizio: 1-0
Fritz porta a casa il primo game del secondo set al termine di una vera e propria battaglia: sul 30-30 Musetti spreca un dritto a campo aperto, regalando allo statunitense un punto risultato poi decisivo.
15:16
+++ Musetti vince il primo set: 6-3 +++
Fritz prova ad attaccare, ma manda un lob in rete; Musetti ringrazia e allunga, grazie ad un servizio vincente (30-0), poi si procura tre set point. Il tennista italiano riesce a chiudere il primo set con un bel dritto incrociato.
15:13
Fritz resta in corsa: 5-3 per Musetti
Fritz concede solo un punto a Musetti prima di chiudere il game e mantenere vivo il set. L'azzurro andrà ora a servire per il primo parziale.
15:09
Game a zero per Musetti: 5-2
Ancora un game a zero per Lorenzo Musetti, che tiene il servizio agevolmente e si porta sul 5-0.
15:08
Fritz accorcia le distanze: 4-2
Game equilibrato, con Musetti che porta a casa il primo punto, prima di cedere alla distanza a Fritz: lo statunitense accorcia le distanze: 4-2 per l'azzurro.
15:02
Musetti tiene il servizio: 4-1
Musetti chiude i primi tre punti del game da fondo campo, poi sbaglia una volèe di rovescio. Fritz spinge e costringe l'azzurro all'errore con un dritto super. Sul 40-30 il tennista statunitense sbaglia la risposta e permette a Musetti di portare a casa il quarto game.
15:00
Primo punto per Fritz: 3-1
Taylor Fritz tiene il servizio e porta a casa il primo game della sfida. Musetti conduce ora 3-1 nel primo set.
14:54
Musetti tiene il servizio a zero: 3-0
Nessun problema per Lorenzo Musetti che tiene il servizio a zero e chiude il game con un servizio vincente: 3-0 per l'azzurro.
14:52
Musetti strappa il break a Fritz: 2-0
Musetti spinge con forza da bordo campo e mette a segno tre punti eccezionali con il rovescio, guadagnando tre palle break: Fritz prova ad attaccare, ma l'azzurro si difende con ordine e chiude con un dritto all'incrocio delle linee, strappando il servizio all'avversario.
14:48
Musetti parte bene: 1-0
Fritz parte forte e vola sullo 0-30, poi manda sul fondo un dritto. Musetti spinge da fondo campo e costringe lo statunitense all'errore (30-30). Fritz forza la risposta e concede una palla per l'1-0 a Musetti, poi riesce a chiudere un punto con uno smash a rete, portando il game ai vantaggi. L'azzurro alla fine riesce a portare a casa il primo punto.
14:42
Si parte
Inizia la finale: primo servizio per Lorenzo Musetti
14:35
Riscaldamento in corso
In corso la fase di riscaldamento: a breve l'inizio della finale del torneo di Lione.
14:30
Musetti entra in campo
Grande entusiasmo per Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, acclamati dal pubblico di Lione al loro ingresso in campo. Il primo ad entrare è l'azzurro.
14:24
L'ultimo precedente
L'ultimo precedente tra Fritz e Museti risale al gennaio scorso, nel corso degli Australian Open. Ad aggiudicarsi la sfida fu Musetti in tre set.
14:11
Musetti e Fritz a breve in campo
Lorenzo Musetti e Taylor Fritz tra poco in campo per il riscaldamento: a breve la finalissima del torneo di Lione
13:59
Musetti a caccia del terzo successo Atp
Lorenzo Musetti va a caccia del terzo torneo Atp della sua carriera. Fino ad oggi il carrarino ha portato a casa il titolo ad Amburgo e a Napoli nel 2022.
13:50
Musetti, il cammino nel torneo di Lione
Lorenzo Musetti ha raggiunto la finale del torneo di Lione al termine di un percorso emozionante, iniziato con il successo nel derby con Arnaldi (6-1, 6-4). Nel secondo turno il nnista carrarino ha battuto Kouame (6-4, 6-4), poi la vittoria sofferta nei quarti di finale sul francese Van Assche (6-7, 7-6, 6-4). In semifinale la vittoria su Cobolli.
13:39
Musetti, rivivi la vittoria nel derby con Cobolli
Musetti ha sconfitto in semifinale Flavio Cobolli al termine di un acceso derby. Rivivi le emozioni del match tra i due azzurri (LEGGI TUTTO...)
13:30
Musetti-Fritz: dove vederla in tv e in streaming
La sfida odierna tra l'azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz, finale dell'Atp 250 di Lione (cemento indoor), sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e su NOW.
Lione, Francia
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