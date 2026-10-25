Musetti-Fritz diretta: l'azzurro a caccia del titolo a Lione, segui la finale LIVE

15:52

Fritz tiene il servizio: 4-3

Accorcia le distanze Fritz, che tiene il servizio e resta in corsa: 4-3 per l'azzurro che al cambio di campo andrà al servizio.

15:48

Musetti allunga: 4-2

Due errori gratui per Musetti, che è costretto a rimontare. L'azzurro, sullo 0-30, prende in mano il game e inizia ad attaccare, recuperando lo svantaggio e portandosi (con due servizi vincenti), sul 40-30. Il tennista carrarino chiude con un ace: 4-2

15:42

Fritz in rimonta: 3-2 per Musetti

Musetti continua a spingere e si porta sul 15-30. L'azzurro gestisce il punto e prova a chiudere con il dritto, sprecando però una grande chance (palla a pochi centimetri dalla linea di fondo). Dal possibile 15-40, Fritz si rialza e rimonta, portando a casa il game: 3-2 per Musetti.

15:39

Musetti allunga: 3-1

Game lunghissimo (oltre sette minuti) ed equilibrato. Musetti porta a casa un punto importantissimo, che gli consente di consolidare il break di vantaggio. L'azzurro si porta sul 3-1 ai vantaggi, sfruttando il servizio e la precisione con il rovescio.

15:30

Musetti strappa il servizio a Fritz: 2-1

Musetti gioca a ritmi altissimi e si procura due palle break. Fritz annulla la prima con un bel dritto in drop, e la seconda sfruttando un errore dell'azzurro da fondo campo. Il game si decide ai vantaggi. L'azzurro torna a spingere e porta a casa il game, sfruttando due errori da fondo campo di Fritz.

15:25

Musetti in rimonta: 1-1

Sullo 0-15, Musetti manda sul fondo un passante a campo spalancato; errore al quale rimedia con un due dritti consecutivi che spiazzano Fritz. Sul 30-30 l'zzurro chiude un bel punto da fondo campo, poi porta a casa il game con una volèe precisa: 1-1 nel secondo set.

15:21

Fritz tiene il servizio: 1-0

Fritz porta a casa il primo game del secondo set al termine di una vera e propria battaglia: sul 30-30 Musetti spreca un dritto a campo aperto, regalando allo statunitense un punto risultato poi decisivo.

15:16

+++ Musetti vince il primo set: 6-3 +++

Fritz prova ad attaccare, ma manda un lob in rete; Musetti ringrazia e allunga, grazie ad un servizio vincente (30-0), poi si procura tre set point. Il tennista italiano riesce a chiudere il primo set con un bel dritto incrociato.

15:13

Fritz resta in corsa: 5-3 per Musetti

Fritz concede solo un punto a Musetti prima di chiudere il game e mantenere vivo il set. L'azzurro andrà ora a servire per il primo parziale.

15:09

Game a zero per Musetti: 5-2

Ancora un game a zero per Lorenzo Musetti, che tiene il servizio agevolmente e si porta sul 5-0.

15:08

Fritz accorcia le distanze: 4-2

Game equilibrato, con Musetti che porta a casa il primo punto, prima di cedere alla distanza a Fritz: lo statunitense accorcia le distanze: 4-2 per l'azzurro.

15:02

Musetti tiene il servizio: 4-1

Musetti chiude i primi tre punti del game da fondo campo, poi sbaglia una volèe di rovescio. Fritz spinge e costringe l'azzurro all'errore con un dritto super. Sul 40-30 il tennista statunitense sbaglia la risposta e permette a Musetti di portare a casa il quarto game.

15:00

Primo punto per Fritz: 3-1

Taylor Fritz tiene il servizio e porta a casa il primo game della sfida. Musetti conduce ora 3-1 nel primo set.

14:54

Musetti tiene il servizio a zero: 3-0

Nessun problema per Lorenzo Musetti che tiene il servizio a zero e chiude il game con un servizio vincente: 3-0 per l'azzurro.

14:52

Musetti strappa il break a Fritz: 2-0

Musetti spinge con forza da bordo campo e mette a segno tre punti eccezionali con il rovescio, guadagnando tre palle break: Fritz prova ad attaccare, ma l'azzurro si difende con ordine e chiude con un dritto all'incrocio delle linee, strappando il servizio all'avversario.

14:48

Musetti parte bene: 1-0

Fritz parte forte e vola sullo 0-30, poi manda sul fondo un dritto. Musetti spinge da fondo campo e costringe lo statunitense all'errore (30-30). Fritz forza la risposta e concede una palla per l'1-0 a Musetti, poi riesce a chiudere un punto con uno smash a rete, portando il game ai vantaggi. L'azzurro alla fine riesce a portare a casa il primo punto.

14:42

Si parte

Inizia la finale: primo servizio per Lorenzo Musetti

14:35

Riscaldamento in corso

In corso la fase di riscaldamento: a breve l'inizio della finale del torneo di Lione.

14:30

Musetti entra in campo

Grande entusiasmo per Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, acclamati dal pubblico di Lione al loro ingresso in campo. Il primo ad entrare è l'azzurro.

14:24

L'ultimo precedente

L'ultimo precedente tra Fritz e Museti risale al gennaio scorso, nel corso degli Australian Open. Ad aggiudicarsi la sfida fu Musetti in tre set.

14:11

Musetti e Fritz a breve in campo

Lorenzo Musetti e Taylor Fritz tra poco in campo per il riscaldamento: a breve la finalissima del torneo di Lione

13:59

Musetti a caccia del terzo successo Atp

Lorenzo Musetti va a caccia del terzo torneo Atp della sua carriera. Fino ad oggi il carrarino ha portato a casa il titolo ad Amburgo e a Napoli nel 2022.

13:50

Musetti, il cammino nel torneo di Lione

Lorenzo Musetti ha raggiunto la finale del torneo di Lione al termine di un percorso emozionante, iniziato con il successo nel derby con Arnaldi (6-1, 6-4). Nel secondo turno il nnista carrarino ha battuto Kouame (6-4, 6-4), poi la vittoria sofferta nei quarti di finale sul francese Van Assche (6-7, 7-6, 6-4). In semifinale la vittoria su Cobolli.

13:39

Musetti, rivivi la vittoria nel derby con Cobolli

Musetti ha sconfitto in semifinale Flavio Cobolli al termine di un acceso derby. Rivivi le emozioni del match tra i due azzurri (LEGGI TUTTO...)

13:30

Musetti-Fritz: dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna tra l'azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz, finale dell'Atp 250 di Lione (cemento indoor), sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e su NOW.

Lione, Francia