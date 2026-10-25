Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz nella finale dell' Atp 250 di Lione . Decima finale Atp in carriera per il carrarino, che non ne raggiungeva una da Hong Kong a inizio anno. Per farlo ha dovuto vincere quattro match, di cui due battaglie epiche: una di tre ore e mezza contro Luca Van Assche e una di due ore e mezza contro il connazionale Flavio Cobolli . Nonostante il poco riposo a disposizione, tenterà di giocarsi le proprie carte contro Fritz, che può ancora sperare di qualificarsi alle Atp Finals ed è reduce a sua volta da un successo in un derby, contro Tommy Paul. Ciò che preoccupa è che lo statunitense non ha ancora subito alcun break in tutto il torneo.

Musetti-Fritz, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Fritz, valida per la finale dell'Atp 250 di Lione, è in programma oggi, domenica 25 ottobre, sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes alle ore 14:30.

Musetti-Fritz, i precedenti

Lorenzo è avanti 4-3 nei confronti diretti e ha anche conquistato l'unico andato in scena nel 2026, seppur a inizio stagione all'Australian Open. Se l'americano partirà favorito, però, è anche perché si è aggiudicate entrambe le sfide disputate sul cemento indoor: in Coppa Davis nel 2022 (7-6 6-3) e lo scorso anno alle ATP Finals (6-3 6-4).

Musetti-Fritz: dove vedere la finale in tv

La sfida tra Musetti e Fritz sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp 250 Lione, il montepremi

PRIMO TURNO – € 8.120 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 13.290 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 22.890 (50 punti)

SEMIFINALE – € 39.505 (100 punti)

FINALE – € 67.200 (150 punti)

VINCITORE – € 115.195 (250 punti)