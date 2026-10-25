Musetti-Fritz, finale Atp 250 Lione: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz nella finale dell'Atp 250 di Lione. Decima finale Atp in carriera per il carrarino, che non ne raggiungeva una da Hong Kong a inizio anno. Per farlo ha dovuto vincere quattro match, di cui due battaglie epiche: una di tre ore e mezza contro Luca Van Assche e una di due ore e mezza contro il connazionale Flavio Cobolli. Nonostante il poco riposo a disposizione, tenterà di giocarsi le proprie carte contro Fritz, che può ancora sperare di qualificarsi alle Atp Finals ed è reduce a sua volta da un successo in un derby, contro Tommy Paul. Ciò che preoccupa è che lo statunitense non ha ancora subito alcun break in tutto il torneo.
Musetti-Fritz, orario e quando si gioca
La sfida tra Musetti e Fritz, valida per la finale dell'Atp 250 di Lione, è in programma oggi, domenica 25 ottobre, sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes alle ore 14:30.
Musetti-Fritz, i precedenti
Lorenzo è avanti 4-3 nei confronti diretti e ha anche conquistato l'unico andato in scena nel 2026, seppur a inizio stagione all'Australian Open. Se l'americano partirà favorito, però, è anche perché si è aggiudicate entrambe le sfide disputate sul cemento indoor: in Coppa Davis nel 2022 (7-6 6-3) e lo scorso anno alle ATP Finals (6-3 6-4).
Musetti-Fritz: dove vedere la finale in tv
La sfida tra Musetti e Fritz sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp 250 Lione, il montepremi
PRIMO TURNO – € 8.120 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 13.290 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 22.890 (50 punti)
SEMIFINALE – € 39.505 (100 punti)
FINALE – € 67.200 (150 punti)
VINCITORE – € 115.195 (250 punti)
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