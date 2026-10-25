La dedica della compagna di Musetti: "L'unione fa la forza". Cosa c'è dietro questa frase sui social
Dopo il titolo conquistato nell'Atp 250 di Lione, una delle prime persone che Lorenzo Musetti ha chiamato è stata la sua compagna Veronica. Lo dimostra una storia pubblicata su Instagram da quest'ultima, che ha condiviso un video in cui il tennista italiano esulta dopo la vittoria andando ad abbracciare il suo team. A non passare inosservate, però, sono state le parole ad accompagnare il filmato. "L'unione fa la forza" si legge, insieme a tre emoticon del cuore e la scritta "Family". Dietro questa frase c'è un motivo ben preciso.
La spiegazione alla dedica della compagna di Musetti
Quello di Veronica Confalonieri è chiaramente un riferimento alla presenza di Gianluca Mager nel team del carrarino. Proprio a partire da questa settimana a Lione, Musetti ha infatti accolto nel suo angolo l'ex tennista italiano, che vanta un best ranking di numero 62. I due non sono però accomunati solamente dall'aspetto tennistico, ma anche da un legame extra-campo: sono cognati. Mager è infatti sposato con Valentina Confalonieri, sorella di Veronica, e conosce Lorenzo da diverso tempo. Addirittura è proprio grazie a Mager che Musetti e la compagna hanno avuto modo di conoscersi, prima di intraprendere una relazione.
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