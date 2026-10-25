La dedica della compagna di Musetti: "L'unione fa la forza". Cosa c'è dietro questa frase sui social

Dopo il titolo conquistato nell'Atp 250 di Lione , una delle prime persone che Lorenzo Musetti ha chiamato è stata la sua compagna Veronica . Lo dimostra una storia pubblicata su Instagram da quest'ultima, che ha condiviso un video in cui il tennista italiano esulta dopo la vittoria andando ad abbracciare il suo team. A non passare inosservate, però, sono state le parole ad accompagnare il filmato. " L'unione fa la forza " si legge, insieme a tre emoticon del cuore e la scritta "Family". Dietro questa frase c'è un motivo ben preciso.

La spiegazione alla dedica della compagna di Musetti

Quello di Veronica Confalonieri è chiaramente un riferimento alla presenza di Gianluca Mager nel team del carrarino. Proprio a partire da questa settimana a Lione, Musetti ha infatti accolto nel suo angolo l'ex tennista italiano, che vanta un best ranking di numero 62. I due non sono però accomunati solamente dall'aspetto tennistico, ma anche da un legame extra-campo: sono cognati. Mager è infatti sposato con Valentina Confalonieri, sorella di Veronica, e conosce Lorenzo da diverso tempo. Addirittura è proprio grazie a Mager che Musetti e la compagna hanno avuto modo di conoscersi, prima di intraprendere una relazione.