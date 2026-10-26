Musetti finalmente è felice: "Ogni volta che cercavo di tirare fuori la testa dall’acqua, qualcosa me la ributtava sotto"
Napoli, 23 ottobre 2022. Lione, 25 ottobre 2026. Lorenzo Musetti, quattro anni dopo - precisamente 1.463 giorni - torna a vincere un titolo ATP. Un trionfo che arriva dopo una settimana incredibile, nella quale l’azzurro ha superato tante difficoltà: dalle tre e ore mezzo in campo nei quarti contro Van Assche, concludendo l’incontro alle 2 del mattino, ai quattro match point annullati in semifinale a Cobolli, a Lione è successo di tutto. La finale, al contrario, è stata una vera e propria lezione di tennis. A farne le spese Taylor Fritz (che non aveva mai perso la battuta nel torneo), letteralmente “scherzato” sino al 6-3 6-4 definitivo. «La cosa più bella che possa accadere è sorprendersi di se stessi - ha raccontato Lorenzo - e questa settimana è accaduto più volte. In questa stagione ho vissuto tanti momenti difficili, anche recentemente, tra infortuni e altre situazioni che mi hanno creato problemi. Ogni volta che cercavo di tirare fuori la testa dall’acqua, c’era qualcosa che me la ributtava sotto. Questo torneo è stata un’evoluzione continua, nulla a che vedere con la vittoria a Napoli, torneo nel quale non avevo perso alcun set». Il successo di Lione è targato dalla nuova coppia formata da Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, ex numero 62 ATP e cognato di "Muso" (Valentina Confalonieri, moglie di Mager, è la sorella di Veronica, compagna di Lorenzo). «In realtà lavoriamo insieme da alcuni mesi - ha spiegato il toscano - ma abbiamo iniziato con un profilo basso. So che sono stato accusato di rimanere nella comfort zone, ma sono profondamente convinto che la scelta giusta sia questa: Tartarini più Mager. Sarà questo il team per il 2027».
Un torneo in cui è successo di tutto.
«Una settimana da montagne russe. Prima di scendere in campo sentivo dolori in ogni parte del corpo. Una volta iniziata la finale, invece, è andato tutto bene e ho giocato il mio miglior tennis. Ho avuto lo spirito da lottatore in questi giorni, un atteggiamento sempre positivo. In finale ero estremamente rilassato, ora nella mia testa c’è un mix casino di emozioni difficile da spiegare».
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