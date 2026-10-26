Musetti finalmente è felice: "Ogni volta che cercavo di tirare fuori la testa dall’acqua, qualcosa me la ributtava sotto"

Napoli, 23 ottobre 2022. Lione, 25 ottobre 2026. Lorenzo Musetti, quattro anni dopo - precisamente 1.463 giorni - torna a vincere un titolo ATP. Un trionfo che arriva dopo una settimana incredibile, nella quale l’azzurro ha superato tante difficoltà: dalle tre e ore mezzo in campo nei quarti contro Van Assche, concludendo l’incontro alle 2 del mattino, ai quattro match point annullati in semifinale a Cobolli, a Lione è successo di tutto. La finale, al contrario, è stata una vera e propria lezione di tennis. A farne le spese Taylor Fritz (che non aveva mai perso la battuta nel torneo), letteralmente “scherzato” sino al 6-3 6-4 definitivo. «La cosa più bella che possa accadere è sorprendersi di se stessi - ha raccontato Lorenzo - e questa settimana è accaduto più volte. In questa stagione ho vissuto tanti momenti difficili, anche recentemente, tra infortuni e altre situazioni che mi hanno creato problemi. Ogni volta che cercavo di tirare fuori la testa dall’acqua, c’era qualcosa che me la ributtava sotto. Questo torneo è stata un’evoluzione continua, nulla a che vedere con la vittoria a Napoli, torneo nel quale non avevo perso alcun set». Il successo di Lione è targato dalla nuova coppia formata da Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, ex numero 62 ATP e cognato di "Muso" (Valentina Confalonieri, moglie di Mager, è la sorella di Veronica, compagna di Lorenzo). «In realtà lavoriamo insieme da alcuni mesi - ha spiegato il toscano - ma abbiamo iniziato con un profilo basso. So che sono stato accusato di rimanere nella comfort zone, ma sono profondamente convinto che la scelta giusta sia questa: Tartarini più Mager. Sarà questo il team per il 2027».