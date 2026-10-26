Sinner, l’emozionante messaggio per l’amico Kimi Antonelli: “Complimenti, fortissimo!”
Jannik Sinner sempre più tifoso di Andrea Kimi Antonelli. Il numero uno del mondo, che ha annunciato la fine della sua stagione per l'infortunio al ginocchio destro subito dopo il trionfo a Wimbledon, non ha mai nascosto la sua grande passione per la Formula 1 e ha seguito anche il Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo il successo a Austin del pilota Mercedes, che ha ipotecato la conquista del titolo mondiale, Jannik gli ha dedicato un messaggio via Instagram: "Congratulazioni per un'altra vittoria Kimi, fortissimo", con tanto di emoticon del cuore e del tricolore.
Sinner fa 95 settimane da numero uno
Intanto, è iniziata per Sinner la 95ª settimana in vetta al ranking Atp, ma potrebbe anche essere l’ultima prima del sorpasso di Alexander Zverev. Con lo scarto di 500 punti da parte dell'azzurro a Vienna a fronte dei soli 320 persi dal tedesco, la distanza tra i due si riduce ad appena 100 punti. Al tedesco basterà centrare i quarti di finale nel torneo austriaco per superare Jannik e salire al numero uno a partire da domenica 2 novembre.
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