Sinner, l’emozionante messaggio per l’amico Kimi Antonelli: “Complimenti, fortissimo!”

Jannik Sinner sempre più tifoso di Andrea Kimi Antonelli. Il numero uno del mondo, che ha annunciato la fine della sua stagione per l'infortunio al ginocchio destro subito dopo il trionfo a Wimbledon, non ha mai nascosto la sua grande passione per la Formula 1 e ha seguito anche il Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo il successo a Austin del pilota Mercedes, che ha ipotecato la conquista del titolo mondiale, Jannik gli ha dedicato un messaggio via Instagram: "Congratulazioni per un'altra vittoria Kimi, fortissimo", con tanto di emoticon del cuore e del tricolore.