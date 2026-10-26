Atp 500 Vienna, esordio ok per Berrettini: sconfitto Etcheverry
Matteo Berrettini non sbaglia all'esordio nell'Atp 500 di Vienna. Reduce dalla brutta sconfitta rimediata al primo turno dell'Atp 250 di Lione per mano di Kyrian Jacquet, il romano ha ritrovato il successo battendo Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Per Matteo, che a Vienna difende i quarti di finale dello scorso anno, è arrivata una vittoria agevole al termine di una partita nella quale a fare la differenza sono stati solamente due break. Al secondo turno il numero 48 del mondo attende il vincitore della sfida tra Flavio Cobolli e Grigor Dimitrov.
La partita
Senza particolari problemi Berrettini gestisce l'impatto con il match al servizio e nel terzo game trova subito le contromisure in risposta per allungare sul 3-1. Il romano, tenendo la battuta a 15, si porta sul 4-1 e senza concedere nulla nei propri game di servizio conquista il primo set. Qualche difficoltà in più nella seconda frazione, dove Matteo deve fronteggiare sei palle break tra e il secondo e il quarto game. L'azzurro, però, si salva e poi compie, nel quinto gioco, lo strappo decisivo per condurre fino al successo finale.
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