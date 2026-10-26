Atp 500 Vienna, esordio ok per Berrettini: sconfitto Etcheverry

Matteo Berrettini non sbaglia all'esordio nell' Atp 500 di Vienna . Reduce dalla brutta sconfitta rimediata al primo turno dell' Atp 250 di Lione per mano di Kyrian Jacquet , il romano ha ritrovato il successo battendo Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Per Matteo, che a Vienna difende i quarti di finale dello scorso anno, è arrivata una vittoria agevole al termine di una partita nella quale a fare la differenza sono stati solamente due break. Al secondo turno il numero 48 del mondo attende il vincitore della sfida tra Flavio Cobolli e Grigor Dimitrov .

La partita

Senza particolari problemi Berrettini gestisce l'impatto con il match al servizio e nel terzo game trova subito le contromisure in risposta per allungare sul 3-1. Il romano, tenendo la battuta a 15, si porta sul 4-1 e senza concedere nulla nei propri game di servizio conquista il primo set. Qualche difficoltà in più nella seconda frazione, dove Matteo deve fronteggiare sei palle break tra e il secondo e il quarto game. L'azzurro, però, si salva e poi compie, nel quinto gioco, lo strappo decisivo per condurre fino al successo finale.