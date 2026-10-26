Sinner, c'è la data del rientro: sarà al Six Kings Slam a fine anno!
Jannik Sinner tornerà in campo in occasione del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma dal 27 al 30 dicembre in Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato lo stesso numero uno al mondo attraverso una storia pubblicata sui social. Un indizio che sembrerebbe lasciare poco spazio alle interpretazioni, visto che Jannik ha condiviso la nuova locandina dell'evento, dove è lui il principale protagonista. Il torneo, inizialmente in programma a Riad a fine ottobre, è stato posticipato a fine dicembre a causa dei problemi di ordine pubblico legati alle tensioni in Medio Oriente e proprio il cambio di data potrebbe aver convinto Sinner a partecipare.
Sinner prepara il rientro
Dopo aver chiuso la sua stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro, in questi giorni Sinner sta riprendendo la preparazione fisica a Montecarlo, dove si è riunito con i coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi per pianificare il prossimo calendario. Se tutto dovesse procedere per il meglio, il Six Kings Slam rappresenterà di fatto un test di avvicinamento ideale in vista del nuovo anno nel circuito, che prenderà il via come di consueto in Australia nel mese di gennaio.
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