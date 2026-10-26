Sinner, c'è la data del rientro: sarà al Six Kings Slam a fine anno!

Jannik Sinner tornerà in campo in occasione del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma dal 27 al 30 dicembre in Arabia Saudita. Ad annunciarlo è stato lo stesso numero uno al mondo attraverso una storia pubblicata sui social. Un indizio che sembrerebbe lasciare poco spazio alle interpretazioni, visto che Jannik ha condiviso la nuova locandina dell'evento, dove è lui il principale protagonista. Il torneo, inizialmente in programma a Riad a fine ottobre, è stato posticipato a fine dicembre a causa dei problemi di ordine pubblico legati alle tensioni in Medio Oriente e proprio il cambio di data potrebbe aver convinto Sinner a partecipare.