L'Italia in Coppa Davis senza Sinner e Berrettini: i tennisti esclusi e quelli convocati da Volandri

Il capitano Filippo Volandri ha ufficializzato le pre-convocazioni dell'Italia per le Final Eight di Coppa Davis 2026 , in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. In un quadro reso incerto dall'assenza di Jannik Sinner , che ha annunciato la fine della sua stagione per l'infortunio al ginocchio destro, Volandri ha scelto per il momento di affidarsi a Flavio Cobolli , Luciano Darderi , Lorenzo Musetti , Andrea Vavassori e Simone Bolelli . Restano esclusi Matteo Arnaldi e, soprattutto, Matteo Berrettini . Il regolamento prevede comunque la possibilità di effettuare fino a tre sostituzioni entro le ore 11:00 di lunedì 23 novembre.

Le parole di Volandri

"Queste convocazioni sono come di consueto elaborate tenendo conto delle posizioni della classifica attuale - ha spiegato il capitano Volandri -. Saranno determinanti per me le prossime settimane che ci separano della nuova avventura della Davis. Con tutto il mio staff lavoreremo per approfondire le condizioni di ciascun giocatore al fine di definirne la disponibilità, per poter arrivare a schierare la migliore formazione possibile. Sappiamo di avere una squadra molto forte, perché può contare su un’ampia rosa di giocatori, composta oltre a questi anche da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego assoluti protagonisti delle scorse edizioni. Ci aspettiamo di essere sostenuti come sempre dal nostro grande pubblico il cui entusiasmo ha permesso alla nostra nazionale di aprire un ciclo di vittorie senza straordinario. Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Jannik perché possa rimettersi al meglio e tornare presto con noi".