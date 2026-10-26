Berrettini imbarazzato e infastidito dalla domanda su Musetti: i due non sono davvero più amici?

Direttamente dall'Atp 500 di Vienna arriva un nuovo indizio che sembrerebbe avvalorare la teoria, circolata negli ultimi giorni, secondo cui sarebbe davvero finita l'amicizia tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Dopo aver superato piuttosto nettamente all'esordio Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-3 6-4, il tennista romano si è infatti reso protagonista di un siparietto piuttosto singolare nell'intervista post partita. Matteo, costretto a rispondere a una domanda su Musetti, ha provato a prendere tempo con un sorriso imbarazzato: "Siamo live?", prima di tornare sul tono istituzionale: "Lorenzo ha lavorato molto e merita questo successo", riferendosi al titolo conquistato dal toscano a Lione.