Darderi show: batte Arnaldi nel derby e vola agli ottavi dell'Atp 500 di Vienna
Luciano Darderi batte Matteo Arnaldi nella sfida valida per il primo turno del torneo di Vienna. Il tennista azzurro si aggiudica il derby italiano e approda negli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco, vincendo la sfida con il punteggio di 7-5, 6-2.
Darderi batte Arnaldi e si qualifica
Darderi si è aggiudicato la sfida in un'ora e ventisette minuti. Dopo un primo set equilibrato e chiuso sul 7-5 (in 53'), l'italo-argentino ha dominato il secondo parziale: ha strappato i primi due servizi ad Arnaldi, portandosi sul 4-0 ed ha poi gestito il vantaggio, portando a casa la sfida.
Darderi, l'avversario agli ottavi di finale
Darderi approda (come Matteo Berrettini, che ha sconfitto Etcheverry) agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Vienna. Nella prossima sfida affronterà il vincente del match tra Tommy Paul e Rublev.
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