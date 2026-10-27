Binaghi, l'intervista: "Superare l’Italia del calcio? Prima o poi, le cifre parlano chiaro"

Musetti ha vinto il suo primo titolo ATP dopo 4 anni. Un’altra grande gioia per il tennis italiano.

«Se lo è meritato, non solo per come ha giocato, ma anche per la sfortuna che ha avuto quest’anno. Ero a Melbourne quando nei quarti di finale contro Djokovic era a un solo set non solo dal raggiungere la semifinale, ma dal diventare il n.3 del mondo. Tenendo conto che nei mesi successivi si è infortunato anche il n.2, che era Alcaraz, dico che se tutto fosse andato bene, noi a metà anno avremmo potuto avere il numero 1, il numero 2 e il numero 5 del mondo! Però, credo che ci dobbiamo accontentare dei risultati comunque eccezionali che i nostri ragazzi hanno ottenuto quest’anno. E dobbiamo sperare che la salute ricominci a essere positiva, e che possano serenamente esprimere le loro potenzialità, cosa che nella seconda parte dell’anno purtroppo non è successa».

Il riferimento alla salute di Sinner è d’obbligo.

«Non è stato solo un problema di Musetti e di Sinner, ma anche di Paolini e Cocciaretto. Diciamo che i quattro giocatori più forti di inizio anno hanno avuto tutti problemi di natura fisica straordinariamente gravi. Jannik avrebbe dovuto ricominciare a Shanghai, ma ha avuto una piccola ricaduta, trattandosi di un momento in cui siamo ormai a fine anno, ha pensato di riprendere nella nuova stagione. Credo che sia stata una scelta oculata: certo, è un “funerale” per milioni e milioni di italiani, però credo che ci serva anche a capire che stagioni eccezionali abbiamo avuto con Jannik e con questi ragazzi, e che cosa avremo ragionevolmente nei prossimi 10 anni se la salute li assisterà. Quindi, anche questa volta, non tutti i mali vengono per nuocere: Non solo perché i ragazzi rientreranno più forti di prima, ma anche perché ci rende consapevoli della situazione. Negli ultimi 2-3 anni ci eravamo abituati a una sequenza di vittorie incredibili e forse avevamo un po’ perso la misura. È giusto invece continuare ad appassionarsi al tennis anche se Sinner non vince cinque tornei di fila: bisogna entusiasmarsi anche per le altre vittorie degli italiani, come quella di Lorenzo, e nel frattempo cercare di costruire - mi riferisco a noi dirigenti - un sistema sempre più efficiente, capace di rendere questo sport sempre più popolare».

L’Italia nutre comunque speranze di gloria nelle prossime Finals di Torino e in Coppa Davis.

«Io credo che non solo Cobolli, ma anche Bolelli e Vavassori si qualificheranno alle Finals. E per Bolelli e Vavassori potrebbe essere l’occasione per chiudere la loro positiva esperienza insieme in modo veramente eccezionale. Credo che sia la conferma di ciò che ci invidia il resto del mondo: abbiamo un sistema. E lo abbiamo non solo dal punto di vista organizzativo dei grandi tornei, per cui siamo ottimi organizzatori, ma è proprio l’intero movimento a essere sano. Speriamo poi che si qualifichino anche Paolini ed Errani al Master femminile! Se devo cercare il pelo nell’uovo: dobbiamo cercare, come peraltro stiamo già facendo da qualche anno, di investire sempre di più nel settore femminile, perché lì abbiamo meno abbondanza di giocatrici di altissimo livello rispetto a quante ne abbiamo nel settore maschile».

Teme un po’ di calo di pubblico e di entusiasmo per Torino Sinner?

«No, innanzitutto perché abbiamo praticamente venduto quasi tutto: stiamo andando verso il sold out e ci arriveremo sicuramente. In secondo luogo perché non è la prima volta: ricordo che già nel 2022 non arrivò nessun italiano tra i primi otto, eppure le Finals furono un grandissimo spettacolo. Ormai si sono radicate nel cuore degli italiani. Certo, vedere un italiano che vince è straordinario, ma è una manifestazione che è cresciuta di anno in anno e continuerà a crescere anche quest’anno, pur senza l’italiano favorito numero uno ».

La FITP è un esempio virtuoso nel panorama sportivo italiano. Come mai, invece, nel calcio ci sono sempre difficoltà?

«Noi siamo un po’ delle mosche bianche all’interno del mondo sportivo italiano. Non siamo molto simpatici: un po’ perché abbiamo ragazzi che stanno vincendo più di quanto fosse lecito pensare, e un po’ perché abbiamo creato un sistema, all’interno di una federazione, che è una istituzione politica, che ha la mentalità e la struttura di un’azienda, perché di politico non ha niente. Io credo che queste condizioni nel calcio italiano, purtroppo, non ci siano. Non ci sono le condizioni per prendere scelte impopolari, devi saper essere antipatico, fregartene di prendere decisioni che ti rendano popolare o simpatico. E purtroppo, lo dico da tifoso della Nazionale, oltre che della squadra di calcio della mia città, credo che oggi nel calcio italiano tutto questo non sia possibile. Però nel frattempo i ragazzi possono seguire e praticare il tennis, padel e anche il pickleball, che sarà lo sport del futuro, con grande facilità. I circoli e le società degli sport di racchetta in Italia si stanno moltiplicando , perché la domanda di campi da tennis e di iscrizione alle nostre scuole e alle nostre società cresce a vista d’occhio ».

Il discorso dei fondi alle federazioni si lega a questa questione.

« La distribuzione delle risorse economiche da parte dello Stato dovrebbe essere meritocratica. Lo è? No, lo è solamente in parte. Secondo me, però, non dovrebbero essere distribuite in funzione dei risultati, bensì in funzione della capacità di ogni federazione di creare nuovi praticanti. Il concetto attuale è sbagliato: è la mentalità di un Paese che, piuttosto che voler far diventare tutti i propri cittadini dei praticanti, vuole in realtà poter dire di essere lo Stato al mondo in cui si praticano praticamente tutti gli sport a livello agonistico. E questo, naturalmente, ha come conseguenza il fatto che, praticando ogni disciplina a livello agonistico, siamo uno dei Paesi che vince più medaglie in assoluto. Io credo che sia un obiettivo sbagliato. Sarei molto più contento se il nostro Paese vincesse qualche medaglia in meno, ma non fosse il quinto Paese più sedentario tra quelli dell’OCSE, e se lo sport diventasse una possibilità e una cultura molto più diffuse di quanto non lo siano adesso» .

E oggi il tennis ha quasi gli stessi praticanti del calcio.

«Le cifre parlano chiaro: a inizio anno il tennis e il padel contavano 6 milioni di praticanti, un 5% in meno del calcio. Magari, con le vittorie di Sinner nei primi 1000 e quella storica a Wimbledon, ci siamo avvicinati ancora di più».

Lei lo sa che se l’Italia dovesse vincere la Davis, potrebbe superare la Nazionale di calcio in quanto a titoli mondiali vinti?

«No, non ci avevo pensato! Però, se non dovesse succedere quest’anno, il calcio lo superiamo sicuramente presto».