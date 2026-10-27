Paolini non va: eliminata al primo turno nel Torneo Wta di Tokyo

TOKYO (Giappone) - Continua la stagione difficile per Jasmine Paolini , scesa al numero 35 della classifica mondiale femminile: la tennista toscana è stata eliminata al primo turno del “Toray Pan Pacific Open” di Tokyo, torneo Wta 500 sul cemento, dalla giapponese Naomi Osaka , numero 18 del ranking Wta. Paolini ha perso 6-3, 7-6 (4) in un’ora e 37 minuti di partita contro la padrona di casa, testa di serie numero 7 del torneo, dopo aver mancato tre set-point consecutivi nel dodicesimo gioco del secondo set.

La stagione della Paolini

Osaka se la vedrà al secondo turno (gli ottavi di finale) con la 18enne slovacca Mia Pohankova, n.144 del ranking, in tabellone grazie a una wild card, che ha sconfitto per 6-1, 6-4 la ceca Tereza Valentova, numero 87 della classifica Wta e proveniente dalle qualificazioni. Dopo Wimbledon, dove era arrivata ai quarti di finale, Paolini non è mai andata oltre il terzo turno nei successivi tornei fino a oggi. In stagione la 30enne azzurra ha un bilancio (compresi i match di BJK Cup) di 22 vittorie e 19 sconfitte.