Tennis, superato il calcio per numero di tesserati: "Effetto Sinner ma non solo..."

Tennis batte calcio. È quanto emerge dal periodico report 'Monitoraggio Coni-Fns-Dsa' che il Sole 24 Ore ha potuto visionare. Per la prima volta, la FITP (Federazione italiana tennis e padel) ha superato per numero di tesserati la FIGC (Federazione italiana giuoco calcio). Continua a crescere il volume dei tesserati in Italia - terzo anno consecutivo con la freccia in su e record di 6.069.891 (+7,7% tra il 2023 e il 2024) - ma soprattutto crescono quelli della Federtennis, che ne conta il 20,2% (1.162.477) a fronte del 19,5% (1.123.054) della FIGC. Completano la top 5 volley (359.797), basket (320.769) e atletica (292.599).