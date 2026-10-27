Tennis, superato il calcio per numero di tesserati: "Effetto Sinner ma non solo..."
Tennis batte calcio. È quanto emerge dal periodico report 'Monitoraggio Coni-Fns-Dsa' che il Sole 24 Ore ha potuto visionare. Per la prima volta, la FITP (Federazione italiana tennis e padel) ha superato per numero di tesserati la FIGC (Federazione italiana giuoco calcio). Continua a crescere il volume dei tesserati in Italia - terzo anno consecutivo con la freccia in su e record di 6.069.891 (+7,7% tra il 2023 e il 2024) - ma soprattutto crescono quelli della Federtennis, che ne conta il 20,2% (1.162.477) a fronte del 19,5% (1.123.054) della FIGC. Completano la top 5 volley (359.797), basket (320.769) e atletica (292.599).
"Non solo effetto Sinner"
Chiaramente è merito in parte dell'effetto Sinner, ma secondo il Sole 24 ore sarebbe "riduttivo attribuirvi tutti questi incrementi". Il giornale cita ad esempio la scelta del presidente Angelo Binaghi, alla guida della federazione dal 2001 (quando superava di poco i 100.000 iscritti), di "trasformare i grandi eventi internazionali in generatori di ricavi da reinvestire sistematicamente nella base e nella formazione". Così facendo, la FITP ha staccato la FIGC di circa 40mila unità, ma anche a livello di entrate. "Il valore della produzione della Federtennis ha superato i 240 milioni, mentre quello della Figc si è attestato a 214 milioni, complice l'assenza di una grande competizione internazionale" si legge.
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