Atp Vienna, Cobolli parte col piede giusto: sconfitto in tre set Dimitrov

Flavio Cobolli supera Grigor Dimitrov e si qualifica per il secondo turno dell' Atp 500 di Vienna . 6-4 3-6 6-3 il punteggio in favore dell'azzurro, autore di una prestazione di alti e bassi - complice un avversario che ha espresso il suo miglior tennis solo a tratti - ma capace di imporsi dopo 2 ore e 15 minuti di gioco . Per lui si tratta della 36^ vittoria stagionale, due in più del 2025 e una in più del 2024. In cascina altri punti importanti in chiave ATP Finals per Cobolli , che nel prossimo turno se la vedrà contro il connazionale Matteo Berrettini : i due non si sono mai affrontati in carriera nel circuito.

La partita

Il primo set alterna game a senso unico ad altri in cui entrambi i giocatori hanno chance in risposta. Alla fine, a fare la differenza è il settimo game, in cui Cobolli riesce a spuntarla dopo 14 punti e a strappare la battuta all'avversario. Pochi minuti dopo è lui a incamerare il parziale per 6-4. Dimitrov cambia però marcia nella seconda frazione e, dopo aver salvato una palla break nel terzo gioco, si butta all'attacco. Sul 2-1 sfiora il break ma Flavio se la cava, mentre sul 3-2 il break arriva e il bulgaro scappa, consolidando il vantaggio. Nonostante l'azzurro ci provi fino all'ultimo, è Dimitrov a scrivere la parola fine al set ristabilendo così la parità. Il bulgaro parte bene anche nel parziale decisivo, tenendo testa a un Flavio non al meglio fisicamente, ma poi cala vistosamente. Ne approfitta l'italiano, che non sfrutta due match point sul 5-2 ma rimedia nel game seguente: la quinta palla match è quella buona e gli permette di volare al secondo turno.