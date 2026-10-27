Cobolli-Berrettini, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ci sarà almeno un tennista italiano nei quarti di finale dell' Atp 500 di Vienna . A sfidarsi nel secondo turno , infatti, saranno Flavio Cobolli e Matteo Berrettini , usciti vincitori dai rispettivi debutti. Il primo ha superato dopo oltre due ore Grigor Dimitrov , mentre il secondo ha domato più agevolmente l'argentino Tomas Etcheverry . Per entrambi si tratta di un match con una significativa posta in palio - specialmente per Flavio, a caccia di punti per ipotecare la qualificazione alle Finals - ma anche di una sfida diversa dalle altre vista la presenza di un grande amico dall'altra parte della rete.

Cobolli-Berrettini, i precedenti

Non ci sono confronti diretti tra Flavio e Matteo, né a livello ATP né a livello Challenger. Poco importa perché i due si conoscono molto bene, avendo condiviso molti momenti insieme sia dentro sia fuori dal campo sin da piccoli. Dalla sua, Matteo ha una maggiore esperienza; Flavio, di contro, avrà una grande voglia di riscatto dopo i quattro match point mancati la scorsa settimana a Lione in un altro derby, quello contro Lorenzo Musetti.

Chi trova il vincitore ai quarti

Il giocatore azzurro che riuscirà a prevalere in questo derby se la vedrà contro un avversario particolarmente ostico, vale a dire il vincente della sfida tra lo statunitense Learner Tien e l'australiano Alex de Minaur. Il cemento indoor non è la superficie prediletta da nessuno dei due, anche perché essendo piuttosto leggeri non possono contare su colpi potenti che in queste condizioni di gioco risultano ancora più incisivi. Si tratta però di un top 10 e un top 20 che vendono cara la pelle sempre e comunque e che non rendono affatto la vita facile all'avversario.

Cobolli-Berrettini: orario e dove vederla in TV

La partita tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini è in programma giovedì 29 ottobre con orario ancora da definire. In Italia l'incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La sfida sarà disponibile pure in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.