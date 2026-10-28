Il caso Berrettini-Musetti fa il giro d'Europa. L'ex di Matteo furiosa, i gossip sulle nozze e i silenzi degli amici: i retroscena

Non solo Italia: sui social e sulle testate di mezza Europa il caso Berrettini - Musetti occupa ampio spazio. D'altronde, se è vero che in Italia i tesserati della Fitp hanno superato quelli della Figc , è vero anche che i tennisti, in molti casi, hanno superato, come appeal, i calciatori. Da una parte c'è Jannik Sinner che pare (condizionale d'obbligo) essere tornato di nuovo single, dall'altra c'è Flavio Cobolli, che se ne sta sereno e felice con la sua Matilde lontano dagli spifferi. In mezzo ci sono Matteo Berrettini, ufficialmente single, e Lorenzo Musetti, che dopo un periodo di crisi (ufficiosa) con la compagna Veronica, mamma dei suoi due figli, si ritrova al centro del gossip per una presunta storia con Vanessa Bellini , ex dell'(ex) amico Berrettini. La storia circola da settimane, non ci sono conferme ufficiali, va detto, ma neppure smentite. Il primo a parlare di rapporti tesi e crisi è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, mesi fa. Poi il silenzio. Da qualche giorno, però, sui social non si parla d'altro.

Caos Berrettini-Musetti, perché se ne parla da giorni

Nessuna dichiarazione pubblica, se non quelle su Instagram di Vanessa che rispondendo su Instagram a un utente ha detto: "Tollero tutte le cazz... che dite e scriverete (e ne leggo tante, ma ho imparato che quel mondo è fatto così), ma sentire che io avrei tradito Matteo ma veramente. Ma sciaquatevi la bocca prima di parlare". Che vuol dire? Secondo i rumors se davvero avesse avuto un flirt con Musetti sarebbe accaduto quando tra lei e Berrettini le cose erano finite. Sarà davvero così? Detto che Lorenzo è un padre di famiglia e ha due bimbi piccoli (Ludovico, 2 anni e mezzo, e Leandro, 1) e detto che, per questo, è d'obbligo avere rispetto e utilizzare i condizionali del caso, è chiaro che dopo l'intervista - gelida - di Berrettini che a domanda su di lui chiedeva se fosse in diretta, il gossip è esploso. Anche perché arrivata nel giorno in cui Volandri ufficializzava i convocati per la Davis: Musetti sì, Matteo no. Scrive AS: "Se le tensioni personali avessero avuto un ruolo nella decisione di Volandri, il risultato sarebbe particolarmente eclatante: Berrettini, figura chiave nel trionfo dell'Italia in Coppa Davis lo scorso anno, potrebbe perdere l'occasione di aiutare il suo Paese a difendere il titolo". In realtà pare che la scelta di Volandri sia puramente tecnica: Musetti è il numero 25 del mondo, Berrettini numero 45.

Tutti vogliono Berrettini e Musetti in tv

Ovviamente il caso sta infiammando il circuito: sembra che ci siano paparazzi a Montecarlo, dove entrambi risiedono, e sembra pure che alcuni programmi tv abbiano messo sul piatto cifre con tanti zeri per portare a casa l'intervista a qualcuno dei protagonisti. I due tennisti, la compagna di Musetti e Vanessa Bellini. Sarà davvero così? E la cosa avrà ripercussioni oppure si sgonfierà presto? Lorenzo, dopo aver vinto a Lione, col cognato nel suo team, pare aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori e c'è chi parla di nozze con la compagna, con le famiglie che vedrebbero di buon occhio il matrimonio; Berrettini sfida domani Cobolli nel secondo turno a Vienna. E chissà se, a fine partita, sarà intervistato o meno. Si accettano scommesse. Intanto, bocche cucite da parte di tutti gli amici. Nessuno, per ora, vuole prendere posizione. Nella speranza che la bufera passi presto.