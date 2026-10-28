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Musetti-Tiafoe, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il titolo di Lione, il carrarino proverà a ripetersi anche sul cemento indoor austriaco, dove lo scorso anno raggiunse la semifinale
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2 min

Pubblicato il 28.10.2026, 12:42

Lorenzo Musettifrances tiafoeatp 500 vienna

Lorenzo Musetti è pronto al ritorno in campo a pochi giorni dal titolo conquistato, il terzo in carriera, battendo in finale Taylor Fritz all'Atp 250 di Lione. Il tennista carrarino esordirà all'Atp 500 di Vienna contro la testa di serie numero 6 del tabellone Frances Tiafoe. Lo scorso anno l'azzurro sul cemento indoor austriaco uscì di scena in semifinale, battuto in due set da Alexander Zverev.

Musetti-Tiafoe, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Tiafoe, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna, è in programma oggi, mercoledì 28 ottobre, sul Centre Court al termine di Medvedev-Merida, al via dalle ore 13:30.

Musetti-Tiafoe, i precedenti

Tiafoe è avanti 4-3 nei confronti diretti disputati a livello di circuito maggiore. Il giocatore statunitense ha vinto per 7-6(2) 7-5 l'ultimo precedente che risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati di quest'anno.

Dove vedere Musetti-Tiafoe in tv

La sfida tra Musetti e Tiafoe sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)

SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)

FINALE – € 281.540 (330 punti)

VINCITORE – € 523.305 (500 punti)

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