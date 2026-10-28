Musetti-Tiafoe, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Musetti-Tiafoe, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Tiafoe, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna, è in programma oggi, mercoledì 28 ottobre, sul Centre Court al termine di Medvedev-Merida, al via dalle ore 13:30.

Musetti-Tiafoe, i precedenti

Tiafoe è avanti 4-3 nei confronti diretti disputati a livello di circuito maggiore. Il giocatore statunitense ha vinto per 7-6(2) 7-5 l'ultimo precedente che risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati di quest'anno.

Dove vedere Musetti-Tiafoe in tv

La sfida tra Musetti e Tiafoe sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)

SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)

FINALE – € 281.540 (330 punti)

VINCITORE – € 523.305 (500 punti)