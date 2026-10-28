Binaghi: "Sinner non è un superuomo come Djokovic, deve continuare a costruirsi il fisico“

Il futuro di Jannik Sinner , tra preparazione fisica e possibili cambiamenti nello staff tecnico, continua a far discutere. A intervenire sull'argomento è stato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), che ai microfoni del Tg1 ha sottolineato l'importanza di una gestione attenta della carriera del campione altoatesino, soffermandosi soprattutto sulle sue caratteristiche fisiche. "Non è un superuomo come Djokovic o un giocatore di grandissima forza come Nadal, è uno che deve continuare a costruirsi il fisico", ha dichiarato Binaghi, evidenziando come il percorso di crescita di Sinner debba proseguire anche sotto l'aspetto atletico.

Binaghi sul futuro dello staff di Sinner: “Cahill è insostituibile”

Il numero uno della FITP si è poi concentrato sulla possibile nuova composizione dello staff del tennista azzurro, ribadendo la propria fiducia in Darren Cahill e indicando le caratteristiche che dovrebbe avere un eventuale successore. "Io faccio il tifo per Cahill perché secondo me è insostituibile. È bene che a fianco a Sinner ci sia sempre un allenatore che è stato un giocatore di buon livello, prima Cahill e poi Norman. In secondo luogo c'è bisogno che sia anche un buono psicologo", ha spiegato Binaghi. Parole che confermano quanto la componente mentale, oltre a quella tecnica e fisica, venga considerata fondamentale per accompagnare Sinner nelle prossime fasi della carriera.