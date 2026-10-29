La prima sfida tra Berrettini e Cobolli: i segreti e i retroscena di un'amicizia lunga 15 anni

Dal Lemon Bowl a Vienna. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli saranno avversari quest’oggi, per la prima volta in carriera, nel secondo turno dell’ATP 500 austriaco (ore 20, diretta Sky Sport). Amici fraterni da sempre, eroi di Coppa Davis nel 2025, Matteo e Flavio sono legati da un filo sottile e indissolubile, che trasforma la sfida odierna in un vero e proprio capitolo di un romanzo. L’ormai noto video del 2011 al New Penta 2000, girato quando il quindicenne Matteo si ritrovava in campo accanto al piccolo Flavio, anni 9, ha fatto il giro del mondo. Tra i tanti incroci rientra anche Vincenzo Santopadre, storico coach di Berrettini, che è il padrino di battesimo di Flavio nonché figura fondamentale nella storia tennistica e umana di entrambi.

Cobolli e Berrettini, come nasce la loro amicizia

Un rapporto d’affetto vero, sincero, che arriva dal passato e si consolida nel presente. Uno sguardo e si capiscono all’istante. Matteo e Flavio hanno personalità diverse con tratti in comune: sono ragazzi intelligenti, con un pensiero critico e auto-critico forte (a volte può essere un vantaggio, in altre uno svantaggio). Hanno dimestichezza nell’uscire dalle trappole mentali, che nel tennis sono all’ordine del giorno, sia con le proprie forze che con la lucidità di chiedere aiuto. Berrettini e Cobolli hanno in comune il best ranking di numero 6. Matteo ha raggiunto la sua miglior classifica all’inizio del 2022, grazie soprattutto (ma non solo) ai punti della finale di Wimbledon. Flavio, invece, è attualmente al numero 6 dopo una stagione di straordinari acuti (e qualche caduta).

I bilanci nei derby

Nei derby, invece, i numeri si discostano totalmente: Cobolli soffre le sfide contro i connazionali, avendone conquistate solamente 4 su 13. Berrettini, al contrario, ha un buon record contro gli altri azzurri (11 vittorie e 8 sconfitte, tra cui il ritiro contro Arnaldi nei quarti di finale del Roland Garros). La sensazione è che la tensione sarà elevata per diverse ragioni. Un derby “fratricida” che mette in palio da un lato (Cobolli) punti pesanti per la qualificazione alle Nitto ATP Finals, dall’altro (Berrettini) risposte per una possibile convocazione in Coppa Davis. La sensazione è che Flavio sia più in forma (ma anche più stanco), mentre Matteo più capace di gestire, per questioni anagrafiche, le emozioni. Comunque vada, chiunque vinca, non mancherà un sincero abbraccio a sancire, quindici anni dopo il Lemon Bowl, un dialogo sottinteso: “Guarda dove siamo arrivati, ce l’abbiamo fatta”.