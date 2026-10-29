Musetti-Fery, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

In assenza dell'infortunato Jannik Sinner, è Lorenzo Musetti il grande protagonista del tennis italiano in questo finale di stagione. Reduce dal titolo conquistato a Lione , dove ha interrotto un digiuno durato quattro anni, il carrarino ha esordito con una vittoria anche nell' Atp 500 di Vienna , superando brillantemente un rivale insidioso come Frances Tiafoe . Al secondo turno se la vedrà invece contro un avversario meno blasonato: il britannico Arthur Fery , numero 35 del mondo. Musetti scenderà in campo con i favori del pronostico: nel mirino un posto nei quarti contro il vincente della sfida Zverev-Griekspoor .

Musetti-Fery, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Fery, valida per il secondo turno dell'Atp 500 di Vienna, è in programma oggi, giovedì 29 ottobre, sul Glaubandich Court non prima delle 17:00. Qualora i match precedenti dovessero andare per le lunghe, comincerà al termine del doppio Seggerman/Tien-Neumayer/Rodionov.

Musetti-Fery, i precedenti

L'unico confronto diretto ha visto prevalere Lorenzo, che esattamente due mesi fa - in occasione del primo turno degli Us Open -, aveva trionfato in tre comodi set.

Dove vedere Musetti-Fery in tv

La partita tra Musetti e Fery verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)

SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)

FINALE – € 281.540 (330 punti)

VINCITORE – € 523.305 (500 punti)