Musetti-Fery, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
In assenza dell'infortunato Jannik Sinner, è Lorenzo Musetti il grande protagonista del tennis italiano in questo finale di stagione. Reduce dal titolo conquistato a Lione, dove ha interrotto un digiuno durato quattro anni, il carrarino ha esordito con una vittoria anche nell'Atp 500 di Vienna, superando brillantemente un rivale insidioso come Frances Tiafoe. Al secondo turno se la vedrà invece contro un avversario meno blasonato: il britannico Arthur Fery, numero 35 del mondo. Musetti scenderà in campo con i favori del pronostico: nel mirino un posto nei quarti contro il vincente della sfida Zverev-Griekspoor.
Musetti-Fery, orario e quando si gioca
La sfida tra Musetti e Fery, valida per il secondo turno dell'Atp 500 di Vienna, è in programma oggi, giovedì 29 ottobre, sul Glaubandich Court non prima delle 17:00. Qualora i match precedenti dovessero andare per le lunghe, comincerà al termine del doppio Seggerman/Tien-Neumayer/Rodionov.
Musetti-Fery, i precedenti
L'unico confronto diretto ha visto prevalere Lorenzo, che esattamente due mesi fa - in occasione del primo turno degli Us Open -, aveva trionfato in tre comodi set.
Dove vedere Musetti-Fery in tv
La partita tra Musetti e Fery verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp 500 Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)
SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)
FINALE – € 281.540 (330 punti)
VINCITORE – € 523.305 (500 punti)
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