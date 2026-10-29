Sinner cede la corona, Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo: Jannik si ferma a 95 settimane in testa

A partire da lunedì 2 novembre, Alexander Zverev sarà il nuovo numero uno al mondo . Decisivo il successo per 6-4 7-5 contro Tallon Griekspoor nel secondo turno dell'Atp 500 di Vienna. Il tedesco ha infatti ottenuto i punti necessari per scavalcare Jannik Sinner , che si ferma dunque a 95 settimane in testa, di cui 29 consecutive. Senza neanche dover attendere il 9 novembre, quando numero uno lo sarebbe diventato a prescindere poiché verranno tolti i punti delle Atp Finals , Sascha si è tolto questa bella soddisfazione in campo e ha celebrato a dovere con il suo team.

Sinner e Zverev a pari punti: perché il tedesco è davanti?

A dirla tutta, nel live ranking Sascha non ha sorpassato Sinner bensì lo ha raggiunto a quota 9.450 punti, tuttavia è lui a essere avanti. Il motivo? Lo spiega il regolamento, per la precisione all'articolo 9.03.E. Qualora due giocatori dovessero essere appaiati in classifica, a stare davanti sarebbe colui che ha ottenuto più punti tra Slam, Masters 1000 (ma solo quelli obbligatori, ergo Monte-Carlo escluso) e ATP Finals. Ebbene, a totalizzarne di più è stato Zverev: 8.360, appena 10 in più di Sinner (8.350). In caso contrario, cioè qualora ne avesse avuti di più Jannik, allora il tedesco avrebbe avuto bisogno di vincere anche un altro match per assicurarsi la vetta del ranking.