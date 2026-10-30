Cobolli spiega il ritiro contro Berrettini: "Le mie lacrime non erano per il dolore"

Un epilogo amaro per un derby attesissimo tra due grandi amici. È durato poco più di 40 minuti il primo confronto ufficiale tra Matteo Berrettini e Flavio Cobolli all' Atp 500 di Vienna , con quest'ultimo costretto al ritiro in svantaggio 5-2 a causa di un problema muscolare. Un misto di emozioni e paura quello provato dal numero 6 del mondo, che ha lasciato il campo in lacrime chiedendo anche scusa al pubblico per aver dovuto abbandonare il match. È stato dunque Matteo a staccare il pass per i quarti di finale, dove attende Alex de Minaur , mentre per Flavio inizia una corsa contro il tempo per recuperare il prima possibile e non mettere a rischio la sua partecipazione alle Finals .

Le parole di Cobolli

Al termine del match, Cobolli ha espresso sui social le sue sensazioni. "Vienna, mi dispiace salutarti così - scrive -. Amo questo torneo e avevo tantissima voglia di sfidare Matteo, con tutti voi sugli spalti. Ho sentito qualcosa nel match dell’altra sera, ma ho voluto provarci fino in fondo. Oggi però ho capito che continuare avrebbe significato forzare troppo e mi sono dovuto fermare. Quelle lacrime non erano di dolore. Erano emozione, forse un po’ di stress e la delusione di dover lasciare il campo quando avrei voluto solo restarci. Domani farò tutti gli esami e vi aggiornerò appena possibile. Non preoccupatevi, conto di esserci a Parigi! Grazie per tutto l’affetto".