Berrettini-De Minaur diretta Atp 500 Vienna: l'azzurro battuto in due set e fuori ai quarti di finale LIVE

Si ferma ai quarti di finale l'avventura all'Atp 500 di Vienna per Matteo Berrettini (n.48 Atp) che, dopo aver approfittato del ritiro di Flavio Cobolli nel derby degli ottavi , ha perso contro l'australiano Alex De Minaur (n.10 del mondo) , riuscito a imporsi in due set (7-6, 6-2) e a staccare così il pass per le semifinali in cui sfiderà il tedesco (e virtualmente nuovo numero uno del ranking) Alexander Zverev . Rivivi la diretta del match con tutti gli aggiornamenti .

22:18

Niente Coppa Davis per Matteo: le scelte di capitan Volandri

Niente Coppa Davis per Matteo Berrettini, decisivo nella conquista del titolo lo scorso anno da parte dell'Italia. Con Jannik Sinner out, il romano e Matteo Arnaldi sono i due grandi esclusi dalla lista dei pre-convocati in vista delle Final Eight in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. Capitan Volandri ha scelto per il momento di affidarsi a Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, ma il regolamento prevede comunque la possibilità di effettuare fino a tre sostituzioni entro le ore 11 di lunedì 23 novembre. APPROFONDISCI

22:02

+++ Berrettini eliminato: De Minaur vince in due set (7-6, 6-2) +++

Berrettini eliminato: sul 30-40 De Minaur approfitta del primo match-point e chiude il secondo set sul 6-2 dopo aver vinto il primo al tie-break. L'australiano stacca così il pass per le semifinali dell'Atp 500 di Vienna.

21:57

De Minaur non trema in battuta e riallunga sul 5-2

De Minaur non trema in battuta: servizio tenuto a 15 dall'australiano che riallunga sul 5-2 nel secondo set della sfida contro Berrettini, chiamato ora a servire per restare nel match.

21:53

L'azzurro non molla e accorcia le distanze

Berrettini non molla: l'azzurro tiene il servizio a 15 (chiudendo il game con il quarto ace del suo match) e accorcia le distanze da De Minaur, che è ora avanti 4-2 nel secondo set.

21:49

L'australiano la spunta ai vantaggi e riallunga: 4-1

Berrettini lotta, ma non basta per strappare il servizio a De Minaur: l'australiano la spunta ai vantaggi senza concedere palle break all'azzurro e ora è avanti 4-1 nel secondo set.

21:43

Berrettini reagisce e muove il punteggio

Berrettini reagisce e muove il punteggio, tenendo il servizio in rimonta da 0-30 con quattro punti di fila: De Minaur è ora avanti 3-1 (e con un break di vantaggio) nel secondo set, dopo esseri già aggiudicato il primo parziale al tie-break.

21:38

Break confermato da De Minaur, che vola sul 3-0

Break confermato da De Minaur, che tiene il servizio a 30 e vola sul 3-0 nel secondo set della sfida contro l'azzurro Berrettini.

21:34

Matteo cede il servizio: l'australiano in fuga

Berrettini salva una palla break sul 30-40, poi non sfrutta la possibilità di chiudere il game e alla fine cede il servizio a De Minaur, che sfrutta la seconda chance utile per centrare strappare il servizio a Matteo: l'australiano allunga sul 2-0 e va in fuga nel secondo set.

21:27

Due palle break salvate dall'australiano: Berrettini deve inseguire

Due palle break non sfruttate da Berrettini: rimonta da 15-40 per De Minaur che con quattro punti di fila tiene il servizio e si porta avanti 1-0 sull'azzurro, costretto a inseguire nel secondo set.

21:20

+++ De Minaur chiude sul 7-4 e vince il primo set al tie-break +++

Alex De Minaur vince il tie-break del primo set nella sfida contro Matteo Berrettini: dopo un'ora e 4' di gioco l'australiano chiude (alla seconda chance utile) sul 7-4 e ora è avanti nel conteggio dei parziali sull'azzurro, costretto a inseguire.

21:16

Si gira con l'australiano avanti 4-2

Si gira con De Minaur avanti 4-2 su Berrettini nel tie-break del primo set, con l'australiano che avrà ancora una battuta a disposizione.

21:11

Set-point salvato da De Minaur: si va al tie-break

Set-point salvato ai vantaggi da De Minaur, che alla fine la spunta e riaggancia Berrettini sul 6-6: il primo set si deciderà al tie-break.

21:02

Matteo risale da 15-30 e tiene il servizio: 6-5

Berrettini risale da 15-30 e con tre punti di fila tiene il servizio: Matteo si riporta così avanti 6-5 su De Minaur nel primo set, assicurandosi quantomeno il tie-break.

20:57

Servizio a zero anche per l'australiano

Servizio a zero anche per De Minaur: l'australiano riaggancia Berrettini sul 5-5 in un primo set fin qui combattuto ed equilibrato.

20:53

Turno di battuta a zero per Berrettini: 5-4

Turno di battuta tenuto a zero da Berrettini, che si riporta avanti 5-4 su De Minaur nel primo set di questo quarto di finale all'Atp 500 di Vienna.

20:51

Nessuna chance di break per Matteo, riagganciato da De Minaur

Nessuna chance di break per Berrettini: servizio tenuto a 15 da De Minaur che riaggancia l'azzurro sul 4-4 in questo combattutissimo primo set.

20:48

L'azzurro rimonta da 0-30: ora è avanti 4-3

Berrettini rimonta da 0-30 e con quattro punti di fila tiene ancora il proprio turno di servizio: l'azzurro è ora avanti 4-3 su De Minaur nel primo set.

20:43

De Minaur replica ancora: si resta 'on serve'

Servizio tenuto a 15 da De Minaur, che riaggancia Berrettini sul 3-3: si resta 'on serve' in questo quarto di finale a Vienna.

20:39

Berrettini non concede occasioni e torna avanti

Berrettini non concede occasioni di break a De Minaur sul proprio turno di battuta: servizio tenuto a 30 dall'azzurro, che torna così avanti 3-2 sull'australiano nel primo set della sfida valida per i quarti dell'Atp 500 di Vienna.

20:35

Servizio a zero per l'australiano: non si rompe l'equilibrio

Servizio a zero per De Minaur: regge l'equilibrio nel primo set, con l'australiano che riaggancia Berrettini sul 2-2.

20:31

Matteo non trema al servizio: 2-1

Berrettini non trema al servizio: come nel primo game Matteo tiene il proprio turno di battuta a 30 e si riporta avanti 2-1 nel primo set del quarto di finale contro De Minaur a Vienna.

20:26

Tre palle break annullate da De Minaur

Tre palle break annullate da De Minaur (una sul 30-40 e due ai vantaggi), che alla fine tiene il servizio al termine di un game per lui complicato e riaggancia Berrettini sull'1-1 nel primo set.

20:19

Berrettini parte forte al servizio: 1-0

Berrettini perde il primo punto, poi (grazie anche a un ace) vola sul 40-15 e alla fine tiene il proprio turno di battuta a 30 e si porta subito avanti 1-0 su De Minaur nel primo set.

20:17

Iniziata la partita con l'azzurro in battuta

Iniziata la sfida tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur, che mette in palio il pass per le semifinali dell'Atp 500 di Vienna: è l'azzurro a partire in battuta.

20:13

Riscaldamento in corso, tra poco via al match

Riscaldamento in corso per Berrettini e De Minaur, pronti a sfidarsi nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna: tra poco via al match.

20:09

Berrettini e De Minauri in campo tra gli applausi

Matteo Berrettini e Alex De Minaur hanno fatto il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico viennese, pronto ad assistere alla sfida valida per i quarti di finale del 500 austriaco.

19:53

Berrettini scala il ranking: quante posizioni ha già guadagnato

Grazie ai 48 punti fin qui conquistati nell'Atp 500 di Vienna, sono già cinque le posizioni scalate nel ranking da Matteo Berrettini: l'azzurro al momento è al 43° posto e punta ora a rientrare nella top 40.

19:45

Matteo e l'emozionante abbraccio a Cobolli dopo il ritiro negli ottavi

Emozionanti le immagini di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, con il primo ad abbracciare e consolare l'amico in lacrime dopo il ritiro per infortunio nel derby azzuro agli ottavi dell'Atp 500 di Vienna.

19:34

'Caso' Berrettini-Musetti, l'ex di Matteo furiosa: i gossip e i retroscena

Il 'caso' Berrettini-Musetti fa il giro di Europa: l'ex di Matteo furiosa. Non solo social, sulle testate on line, da Madrid a Londra, tutti si chiedono cosa sia successo: i gossip e i retroscena. TUTTI I DETTAGLI

19:23

I precedenti tra l'azzurro e l'australiano

Sono cinque i precedenti tra Berrettini e De Minaur nel circuito Atp, con il bilancio di 3-2 in favore dell'azzurro che si è imposto nel 2021 in semifinale sull'erba del Queen's (6-4, 6-4), poi nel 2023 su quella di Wimbledon nel secondo turno (6-3, 6-4, 6-4) e infine nel 2025 sul cemento di Miami a gli ottavi (6-3, 7-6). Due le vittorie dell'australiano, entrambe sul cemento: la prima nel 2022 nel Round Robin dell'Atp Cup, l'altra proprio a Vienna nel 2025 e sempre ai quarti di finale (6-1, 7-6).

19:10

Il percorso di Berrettini e De Minaur a Vienna

Berrettini è approdato ai quarti di finale di Vienna superando Thomas Martin Etcheverry, per 6-3, 6-4, e Flavio Cobolli, costretto al ritiro sul 5-2 per Matteo. De Minaur, invece, ha debuttato battendo in rimonta Machac (1-6, 6-4, 6-3) e dominando Tien (6-4, 6-2).

19:05

Berrettini per sfatare un tabù

Matteo Berrettini torna a giocare i quarti di finale di un torneo Atp dopo quelli del Roland Garros, quando fu costretto al ritiro nel derby azzurro con Arnaldi. Oggi, contro De Minaur, il romano cerca quella semifinale che gli manca ormai da Kitzbuhel 2024.

19:00

Berrettini-De Minaur, dove vederla in tv e in streaming

Berrettini e De Minaur scenderanno in campo non prima delle ore 20, ultimo incontro di giornata dopo Mannarino-Mdvedev (2-6, 3-6), Paul-Alcaraz (4-6, 6-7) e Zverev-Fery (6-0, 6-2). Il racconto del match sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio, con aggiornamenti in tempo reale. La partita sarà in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Erste Bank Open - Vienna