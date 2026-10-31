Cahill, continua il lavoro con Sinner: l'indizio social

Jannik Sinner continua a lavorare in vista del ritorno in campo. Il numero uno al mondo, che perderà la vetta della classifica a partire da lunedì 2 novembre, si trova a Montecarlo dove sta muovendo i passi decisivi in vista del rientro dopo l'infortunio al ginocchio destro che ha chiuso anzitempo la sua stagione. L'azzurro sta spingendo sull'acceleratore con un percorso riabilitativo e atletico con l'obiettivo di essere pronto per il Six Kings Slam, al via il 27 dicembre a Riad, prima del ritorno alle gare ufficiali nel 2027. Sullo sfondo, i movimenti nel team con Darren Cahill che starebbe preparando l'uscita in favore del suo probabile successore, lo svedese Magnus Norman.