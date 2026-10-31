Cahill, continua il lavoro con Sinner: l'indizio social
Jannik Sinner continua a lavorare in vista del ritorno in campo. Il numero uno al mondo, che perderà la vetta della classifica a partire da lunedì 2 novembre, si trova a Montecarlo dove sta muovendo i passi decisivi in vista del rientro dopo l'infortunio al ginocchio destro che ha chiuso anzitempo la sua stagione. L'azzurro sta spingendo sull'acceleratore con un percorso riabilitativo e atletico con l'obiettivo di essere pronto per il Six Kings Slam, al via il 27 dicembre a Riad, prima del ritorno alle gare ufficiali nel 2027. Sullo sfondo, i movimenti nel team con Darren Cahill che starebbe preparando l'uscita in favore del suo probabile successore, lo svedese Magnus Norman.
Cahill in palestra con Sinner, l'indizio social
L'ex allenatore di Stan Wawrinka, che risiede proprio nel Principato, è stato visto nelle ultime ore a colloquio con il team di Sinner per mettere le basi della nuova guida tecnica al fianco di Simone Vagnozzi. Intanto Cahill ha però fatto sapere che il lavoro con l'azzurro continua, postando su Instagram una foto in palestra con Jannik intento a fare un esercizio e con il coach australiano abbracciato a Umberto Ferrara e Andrea Cipolla.
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