Errani e Paolini da urlo: raggiungono la finale a Tokyo e ipotecano le Finals

Sara Errani e Jasmine Paolini raggiungono la finale del "Toray Pan Pacific Open", il Wta 500 che si sta disputando sul cemento dell'Ariake Coliseum di Tokyo, in Giappone. Le due azzurre si sono imposte con un netto 6-4, 6-0 sulla coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls (decime nella Race), che avevano battuto quest'anno anche a Miami e a Wuhan.

Errani-Paolini, tra Tokyo e le Finals

Un successo che vale doppio e che consentirà alla coppia azzurra di raggiungere la finalissima del torneo e si strappare il tagliando per le Finals. Errani e Paolini occupano infatti la nona posizione nella Race e torneranno a disputare il torneo per il terzo anno consecutivo.

Errani-Paolini, obiettivo Finals

Le due tenniste azzurre cercheranno di superare per la prima volta la fase a gironi delle Finals. Errani e Paolini occupano il nono posto nella Race, l'ultimo che assegna un posto a Indian Wells vista l'assenza di Anna Danilina e della serba Aleksandra Krunic perché quest'ultima allo Us Open si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.