Errani e Paolini completano la settimana perfetta: è loro il titolo a Tokyo!

Sara Errani e Jasmine Paolini sono ancora una delle coppie di doppio più forti al mondo. Lo hanno ribadito in occasione del Wta 500 di Tokyo , laureandosi campionesse senza perdere neppure un set. Il duo azzurro aveva tutta la pressione addosso perché una sconfitta prematura avrebbe significato dover rinunciare alle Wta Finals. Invece non solo si sono assicurate il pass per il terzo anno consecutivo , ma hanno anche sollevato il trofeo , appena il primo stagionale insieme . A dimostrazione che, senza l'infortunio al piede che ha costretto Paolini a saltare parte della stagione, si sarebbero qualificate per le Finals di Indian Wells con largo anticipo.

Finale dominata a Tokyo

L'unico set equilibrato del torneo è stato il primo, che Errani/Paolini hanno vinto al tie-break. Gli altri li hanno invece conquistati con i seguenti punteggi: 6-2, 6-3, 6-2, 6-4, 6-0, 6-2, 6-2. Pesa soprattutto il doppio 6-2 rifilato in finale a Tokyo a una coppia del calibro di Dabrowski/Stefani, numero uno della Race e reduce da tre titoli consecutivi vinti. In Giappone, invece, non c'è stata storia e le azzurre hanno dato loro una lezione di tennis in un'ora di gioco esatta. Il dato che spicca sono le 0 palle break concesse. Sara e Jasmine torneranno dunque in azione alle Wta Finals (7-14 novembre) e saranno senz'altro tra le protagoniste. L'obiettivo è superare l'ostacolo della fase a gironi, dove si sono fermate nelle ultime due edizioni.