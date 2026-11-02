Lotto Sport: doppio trionfo Atp 500 a Basilea e Vienna
Agli Swiss Indoors in Svizzera il monegasco Vacherot ha battuto Lehecka, mentre in Austria il padrone di casa Miedler ha trionfato nel doppio assieme a Oberleitner
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Nella prestigiosa cornice degli Swiss Indoors di Basilea, il monegasco Valentin Vacherot si èaggiudicato il titolo nel singolare, imponendosi in finale con classe e determinazione sul ceco Jiří
Lehečka per 2-6, 6-3, 6-3. Nello stesso fine settimana, alla Wiener Stadthalle, sede dell'Erste Bank Open di Vienna, l'austriaco Lucas Miedler ha conquistato il titolo nel doppio insieme al connazionale Neil Oberleitner, superando la coppia statunitense Seggerman-Tien con un netto 6-1, 7-5. Con il secondo titolo in carriera per Vacherot e il terzo successo casalingo per Miedler, Lotto celebra i risultati dei propri atleti nel panorama del grande tennis internazionale e conferma il proprio impegno a fianco dei campioni, attraverso un connubio di innovazione, performance sportiva e stile italiano.
Lehečka per 2-6, 6-3, 6-3. Nello stesso fine settimana, alla Wiener Stadthalle, sede dell'Erste Bank Open di Vienna, l'austriaco Lucas Miedler ha conquistato il titolo nel doppio insieme al connazionale Neil Oberleitner, superando la coppia statunitense Seggerman-Tien con un netto 6-1, 7-5. Con il secondo titolo in carriera per Vacherot e il terzo successo casalingo per Miedler, Lotto celebra i risultati dei propri atleti nel panorama del grande tennis internazionale e conferma il proprio impegno a fianco dei campioni, attraverso un connubio di innovazione, performance sportiva e stile italiano.
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