Cobolli salta Parigi: "Ho deciso di non giocare perché..."
Flavio Cobolli salterà il Masters 1000 di Parigi. Lo ha comunicato lo stesso sul suo profilo Instagram, facendo chiarezza sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro in lacrime a Vienna nel secondo turno contro Matteo Berrettini. Qualche giorno fa Cobolli aveva scritto che gli esami a cui si era sottoposto avevano evidenziato un piccolo risentimento muscolare ma che avrebbe fatto tutto il possibile per partecipare all'ultimo Mille stagionale. Invece è arrivato il forfait, perciò per rivederlo in campo bisognerà attendere le ATP Finals, dove al 99% si qualificherà: solamente il verificarsi di quattro eventi glielo impedirebbe.
Il messaggio di Cobolli
"Speravo davvero di farcela. Oggi, dopo il media day, ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po' di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero. Grazie per esserci sempre".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS