Cobolli salta Parigi: "Ho deciso di non giocare perché..."

Flavio Cobolli salterà il Masters 1000 di Parigi. Lo ha comunicato lo stesso sul suo profilo Instagram, facendo chiarezza sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro in lacrime a Vienna nel secondo turno contro Matteo Berrettini. Qualche giorno fa Cobolli aveva scritto che gli esami a cui si era sottoposto avevano evidenziato un piccolo risentimento muscolare ma che avrebbe fatto tutto il possibile per partecipare all'ultimo Mille stagionale. Invece è arrivato il forfait, perciò per rivederlo in campo bisognerà attendere le ATP Finals, dove al 99% si qualificherà: solamente il verificarsi di quattro eventi glielo impedirebbe.