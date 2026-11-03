Berrettini-Nakashima, primo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini è pronto all'esordio nel Masters 1000 di Parigi, in scena sul veloce indoor della Defense Arena. Il romano è reduce dai quarti di finale disputati all'Atp 500 di Vienna dove si è arreso solamente ad Alex de Minaur e al primo turno nella capitale francese se la vedrà con Brandon Nakashima. 1-1 il conto dei precedenti. Lo statunitense, numero 18 del mondo, è ancora in corsa per la qualificazione alle Finals seppur con possibilità minime di arrivare a Torino.