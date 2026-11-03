Elogio di Berrettini, campione vero

Berrettini-Nakashima, primo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo i quarti di finale raggiunti a Vienna, il romano è pronto all'esordio nell'ultimo "1000" della stagione al quale non prese parte nel 2025
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2 min

Pubblicato il 03.11.2026, 09:47

Matteo BerrettiniBrandon NakashimaMasters 1000 Parigi

Matteo Berrettini è pronto all'esordio nel Masters 1000 di Parigi, in scena sul veloce indoor della Defense Arena. Il romano è reduce dai quarti di finale disputati all'Atp 500 di Vienna dove si è arreso solamente ad Alex de Minaur e al primo turno nella capitale francese se la vedrà con Brandon Nakashima. 1-1 il conto dei precedenti. Lo statunitense, numero 18 del mondo, è ancora in corsa per la qualificazione alle Finals seppur con possibilità minime di arrivare a Torino.

Berrettini-Nakashima, orario e quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Nakashima, valida per il primo turno del Masters 1000 di Parigi, è in programma oggi, martedì 3 novembre, come secondo match sul Court 2 al termine di Rublev-Etcheverry.

Berrettini-Nakashima, i precedenti

Recita 1-1 il conto dei precedenti tra Berrettini e Nakashima, con lo statunitense capace di imporsi al primo turno del Masters 1000 di Shanghai di quest'anno per 7-6(4) 7-5.

Dove vedere Berrettini-Nakashima in tv

La partita tra Berrettini e Nakashima verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.220 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 45.520 (50 punti)

SECONDO TURNO – € 84.890 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 158.700 (200 punti)

SEMIFINALE – € 290.960 (400 punti)

FINALE – € 532.120 (650 punti)

VINCITORE – € 974.370 (1000 punti)

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