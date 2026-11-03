Rolex Paris Masters
martedì 3 novembre 2026 ore 11:30
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Berrettini-Nakashima diretta Masters 1000 Parigi: segui l'esordio dell'azzurro LIVE
Reduce dall'eliminazione ai quarti di finale all'Atp 500 di Vienna, battuto da Alex De Minaur, oggi (martedì 3 ottobre) Matteo Berrettini fa il suo esordio nel Masters 1000 di Parigi. Nel primo turno il 30enne romano, arrivato nella capitale francese da numero 43 del ranking, affronterà il 25enne statunitense Brandon Nakashima (n.18 Atp) sul campo 2 della Défense Arena. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
12:00
Berrettini-Nakashima: dove vederla in tv e in streaming
La sfida odierna tra Matteo Berrettini e Brandon Nakashima, valida per il primo turno del Masters 1000 di Parigi, sarà trasmesso in diretta tv e potrà essere seguito anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI
Parigi, Francia
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