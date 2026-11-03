Berrettini-Humbert, secondo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Matteo Berrettini ha staccato il pass per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi, in scena sul veloce indoor della Defense Arena. Il romano, reduce dai quarti di finale disputati all'Atp 500 di Vienna dove si è arreso solamente ad Alex de Minaur, ha superato al debutto Brandon Nakashima dopo 2 ore e 12 minuti di battaglia con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(8). Per un posto agli ottavi se la vedrà con Ugo Humbert, vittorioso all'esordio su Botic Van de Zandschulp.
Berrettini-Humbert, orario e quando si gioca
La sfida tra Berrettini e Humbert, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi, è in programma giovedì 5 novembre con campo e orario ancora da definire.
Berrettini-Humbert, i precedenti
Berrettini è avanti 3-1 nei precedenti con Humbert, ma l'ultima sfida ha visto il successo del francese che si è imposto con il punteggio di 7-6(5) 6-3 al secondo turno dell'Atp 250 di Stoccolma nel 2025.
Dove vedere Berrettini-Humbert in tv
La partita tra Berrettini e Humbert verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Masters 1000 Parigi, il montepremi
PRIMO TURNO – € 25.220 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 45.520 (50 punti)
SECONDO TURNO – € 84.890 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – € 158.700 (200 punti)
SEMIFINALE – € 290.960 (400 punti)
FINALE – € 532.120 (650 punti)
VINCITORE – € 974.370 (1000 punti)
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