Berrettini-Humbert, secondo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini ha staccato il pass per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi , in scena sul veloce indoor della Defense Arena . Il romano, reduce dai quarti di finale disputati all' Atp 500 di Vienna dove si è arreso solamente ad Alex de Minaur , ha superato al debutto Brandon Nakashima dopo 2 ore e 12 minuti di battaglia con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(8). Per un posto agli ottavi se la vedrà con Ugo Humbert , vittorioso all'esordio su Botic Van de Zandschulp .

Berrettini-Humbert, orario e quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Humbert, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi, è in programma giovedì 5 novembre con campo e orario ancora da definire.

Berrettini-Humbert, i precedenti

Berrettini è avanti 3-1 nei precedenti con Humbert, ma l'ultima sfida ha visto il successo del francese che si è imposto con il punteggio di 7-6(5) 6-3 al secondo turno dell'Atp 250 di Stoccolma nel 2025.

Dove vedere Berrettini-Humbert in tv

La partita tra Berrettini e Humbert verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.220 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 45.520 (50 punti)

SECONDO TURNO – € 84.890 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 158.700 (200 punti)

SEMIFINALE – € 290.960 (400 punti)

FINALE – € 532.120 (650 punti)

VINCITORE – € 974.370 (1000 punti)