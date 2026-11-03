Cobolli è aritmeticamente qualificato alle Finals: è il sesto italiano nella storia a riuscirci
Flavio Cobolli è aritmeticamente qualificato alle Atp Finals, diventando il sesto tennista italiano nella storia a conquistare un pass per il Torneo dei Maestri dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. A regalare al ventiduenne romano la certezza di scendere in campo all’Inalpi Arena di Torino, nell'evento in programma dal 15 al 22 novembre, è stato il successo di Casper Ruud su Rafael Jodar all’esordio nel Masters 1000 di Parigi per 6-3 6-4. Il mancato approdo dello spagnolo in finale era una delle condizioni decisive per decretare la qualificazione di Flavio già durante la rassegna parigina.
Cobolli, obiettivo Torino
La scelta strategica di rinunciare all'ultimo Masters 1000 della stagione si è così dimostrata vincente per Flavio. Saltare l'appuntamento sui campi della Defense Arena consentirà infatti a Cobolli di avere più tempo a disposizione per recuperare dal risentimento muscolare rimediato all'Atp di Vienna nel derby contro Matteo Berrettini, permettendogli così di presentarsi nelle migliori condizioni possibile al debutto assoluto in carriera alle Atp Finals.
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