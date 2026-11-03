Flavio Cobolli è aritmeticamente qualificato alle Atp Finals, diventando il sesto tennista italiano nella storia a conquistare un pass per il Torneo dei Maestri dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. A regalare al ventiduenne romano la certezza di scendere in campo all’Inalpi Arena di Torino, nell'evento in programma dal 15 al 22 novembre, è stato il successo di Casper Ruud su Rafael Jodar all’esordio nel Masters 1000 di Parigi per 6-3 6-4. Il mancato approdo dello spagnolo in finale era una delle condizioni decisive per decretare la qualificazione di Flavio già durante la rassegna parigina.