Bellucci eliminato dal Masters 1000 di Parigi: ko con Rinderknech 

PARIGI (Francia) - Mattia Bellucci è stato eliminato al secondo turno del torneo Masters 1000 di Parigi che si sta disputando sul cemento indoor della Défense Arena. Il 25enne tennista lombardo, numero 66 del mondo, è stato sconfitto in due set, 6-4, 6-1, dal francese e padrone di casa Arthur Rinderknech, numero 68 del ranking Atp, in un'ora e 5 minuti di match. Bellucci aveva superato due turni di qualificazione per poi battere l'altro italiano Lorenzo Sonego al primo turno, lunedì scorso.