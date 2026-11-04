Bellucci eliminato dal Masters 1000 di Parigi: ko con Rinderknech
PARIGI (Francia) - Mattia Bellucci è stato eliminato al secondo turno del torneo Masters 1000 di Parigi che si sta disputando sul cemento indoor della Défense Arena. Il 25enne tennista lombardo, numero 66 del mondo, è stato sconfitto in due set, 6-4, 6-1, dal francese e padrone di casa Arthur Rinderknech, numero 68 del ranking Atp, in un'ora e 5 minuti di match. Bellucci aveva superato due turni di qualificazione per poi battere l'altro italiano Lorenzo Sonego al primo turno, lunedì scorso.
Oggi in campo Musetti e Berrettini
Nella giornata di oggi altri due italiani scenderanno in campo a Parigi, nell'ultimo Masters 1000 dell'anno: tra poco Lorenzo Musetti sfiderà il tedesco Alexander "Sascha" Zverev, al primo incontro da numero 1 del mondo dopo aver scalzato l'infortunato Jannik Sinner. Nel pomeriggio poi sarà di scena anche Matteo Berrettini, impegnato contro il francese Ugo Humbert.
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