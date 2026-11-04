© EPA

Bellucci eliminato dal Masters 1000 di Parigi: ko con Rinderknech 

Il tennista azzurro, proveniente dalle qualificazioni, esce di scena al secondo turno contro il francese
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 04.11.2026, 12:48 (Aggiornato il 04.11.2026, 12:55)

ParigiMasters 1000Bellucci

PARIGI (Francia) - Mattia Bellucci è stato eliminato al secondo turno del torneo Masters 1000 di Parigi che si sta disputando sul cemento indoor della Défense Arena. Il 25enne tennista lombardo, numero 66 del mondo, è stato sconfitto in due set, 6-4, 6-1, dal francese e padrone di casa Arthur Rinderknech, numero 68 del ranking Atp, in un'ora e 5 minuti di match. Bellucci aveva superato due turni di qualificazione per poi battere l'altro italiano Lorenzo Sonego al primo turno, lunedì scorso. 

Zverev-Musetti diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida dell'azzurro LIVE

Oggi in campo Musetti e Berrettini

Nella giornata di oggi altri due italiani scenderanno in campo a Parigi, nell'ultimo Masters 1000 dell'anno: tra poco Lorenzo Musetti sfiderà il tedesco Alexander "Sascha" Zverev, al primo incontro da numero 1 del mondo dopo aver scalzato l'infortunato Jannik Sinner. Nel pomeriggio poi sarà di scena anche Matteo Berrettini, impegnato contro il francese Ugo Humbert.

 

Tutte le news
Tennis

Da non perdere

Intervista ad Antonio Rainone, fondatore Nwg Padel Evolution

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS