Zverev-Musetti diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida dell'azzurro LIVE

14:46

+++ Musetti vince il primo set con una gran rimonta al tie-break: 7-6 (5) dopo un'ora e 5'! +++

L'azzurro accorcia le distanze con un gran passante e un ace al centro, portandosi sul 4-5. Un altro grande rovescio permette a Lorenzo di pareggiare i conti. Sascha va in confusione e capitola sulla grande risposta dell'azzurro con un dritto in allungo da urlo. Set point per il carrarino che chiude poi il set con il servizio e dritto: 7-6 (5) il punteggio dopo un'ora e 5' di partita.

14:41

Zverev-Musetti 4-1 al tie-break

Il tedesco è scatenato al tie-break: prima sfrutta l'errore di Lorenzo con la volée, poi la trasforma per il 2-0 e cala il successivo tris con il rovescio diagonale sulla riga. L'azzurro accorcia con il dritto vincente in controtempo, ma Sascha - con il rovescio in avanzamento - vola sul 4-1 che sbaglia con il successivo servizio e dritto.

14:36

Zverev raggiunge Musetti al tie-break

Lorenzo ci prova con due ottime risposte, ma il tedesco, sfrutta al meglio il servizio.

14:31

Musetti prenota il tie-break: 6-5 con Zverev

Lorenzo sale rapidamente sul 30-0, ma deve fare i conti con il tedesco che riporta tutto in parità (30-30). L'azzurro però è bravo a non perdere la calma e si riporta in vantaggio con un'ottima prima vincente e il successivo servizio e dritto. Ora Zverev serve per raggiungerlo.

14:26

Zverev pareggia i conti: 5-5 con Musetti

Turno di battuta a 15 per il numero uno al mondo che non sbaglia.

14:23

Musetti cancella una palla break e si riporta in vantaggio: 5-4 con Zverev

Lorenzo sfrutta il servizio, ma deve fare i conti con due grandi risposte di Zverev per il momentaneo 30 pari. Il tedesco gioca un grande game e si costruisce la prima palla break della sua partita, cancellata dall'azzurro che allunga il game ai vantaggi con una gran prima. Qui, alla seconda chance, Lorenzo sfrutta il servizio e rimette la freccia. Ora il tedesco serve per restare nel set.

14:16

Zverev annulla due palle break e ritrova la parità nel parziale: 4-4 con Musetti

Doppio botta e risposta tra Sascha e Lorenzo per il 30 pari. Equilibrio totale, spezzato dall'azzurro che si costruisce la prima palla break della partita. Il numero uno al mondo la cancella e prolunga il game ai vantaggi: qui il carrarino ha una seconda chance di break, ma Sascha è ancora una volta lucido e la cancella, sfruttando poi il servizio per ritrovare la parità nel set.

14:06

Musetti in vantaggio: 4-3 con Zverev

Turno di battuta a 15 per Lorenzo che rimette la freccia nel set.

14:04

Zverev rischia ma ritrova la parità: 3-3 con Musetti

Il tedesco mette la freccia con l'ace esterno, ma deve fare i conti con la risposta vincente di rovescio lungolinea dell'azzurro (15-15). Lorenzo c'è e dopo un lungo scambio si porta avanti, sfruttando l'errore di Sascha che poi rimedia riportando il game in parità. L'equilibrio nel game viene spezzato dal numero uno al mondo che si riporta avanti.

13:58

Musetti c'è: Lorenzo avanti 3-2 con Zverev

Il carrarino perde il primo 15, poi sale in cattedra vincendo i successivi quattro punti, confermandosi molto solido al servizio.

13:55

Zverev ristabilisce l'equilibrio: 2-2 con Musetti

Altro turno di battuta a zero per il tedesco che chiude il quarto gioco con l'ace esterno e la volée alta.

13:50

Musetti mette la freccia: 2-1 con Zverev

L'azzurro concede un solo 15 al tedesco e si riporta in vantaggio nel primo parziale di gara: game chiuso con una palla corta vincente da applausi.

13:47

Zverev pareggia subito i conti: 1-1 con Musetti

A zero il tedesco, perfetto al servizio con due prime e due seconde di ottima fattura.

13:45

Musetti muove per primo il punteggio: 1-0 con Zverev

Il match si apre con il turno di battuta a 30 dell'azzurro che va in difficoltà sull'aggressività in risposta del nuovo numero uno al mondo (doppio fallo per il momentaneo 30 pari) poi sale in cattedra, senza concedere palle break, chiudendo il gioco prima con un gran dritto lungolinea e poi con l'ace.

13:41

+++ Inizia il match +++

Al via la sfida tra Zverev e Musetti sul Centrale della Défense Arena: si parte con l'azzurro al servizio.

13:33

Giocatori in campo

Zverev e Musetti fanno il loro ingresso sul Centrale della Défense Arena, accolti dagli applausi del pubblico.

13:25

Masters 1000 Parigi, il possibile avversario di Musetti al terzo turno

In caso di vittoria contro il nuovo numero uno al mondo, Lorenzo affronterà uno tra il francese padrone di casa Van Assche e lo statunitense Tien: i due giovani tennisti sono in campo per il primo set.

13:15

Musetti finalmente è felice: "Ogni volta che cercavo di tirare fuori la testa dall’acqua, qualcosa me la ributtava sotto"

L'azzurro racconta le sue emozioni dopo il trionfo all'Atp 250 di Lione, arrivato dopo una stagione tormentata per via degli infortuni: LE SUE PAROLE

13:05

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.220

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.890

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370

12:55

Zverev-Musetti, i precedenti

Sono cinque i confronti diretti tra i due tennisti, con il bilancio che sorride al carrarino, avanti 3-2. L’ultimo incrocio risale al 2025, nella semifinale del torneo di Vienna, con il successo di Zverev in due set. Sascha e Lorenzo si sono affrontati anche a Parigi, alle Olimpiadi del 2024: vinse l'azzurro che poi chiuse il torneo olimpico al terzo posto, conquistando una storica medaglia di bronzo.

2025 - Vienna (Semifinale): Zverev b. Musetti 6-4, 7-5

2025 - Roma (Quarti di finale): Musetti b. Zverev 7-6, 6-4

2024 - Vienna (Quarti di finale): Musetti b. Zverev 2-6, 7-6, 6-4

2024 - Olimpiadi (Quarti di finale): Musetti b. Zverev 7-5, 7-5

2022 - Madrid (Terzo turno): Zverev b. Musetti 6-3, 1-0 RIT.

12:45

Musetti affronta Zverev: dove seguire la sfida in tv e streaming

La partita sarà visibile, in diretta tv, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). Match disponibile anche in live streaming su Sky Go e NOW.

12:35

Masters 1000 Parigi, Zverev-Musetti: data e orario

La sfida tra il tedesco e l'azzurro è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, come secondo match sul campo centrale de 'La Défense Arena', dopo Halys-Tiafoe e non prima delle ore 13:30.

Parigi, Francia