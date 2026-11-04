Atp Finals, Torino si veste di blu per gli otto campioni. Bocelli protagonista Pre-Final Show domenica 22

Torino si veste di blu

Parallelamente ai grandi show, la città di Torino si trasforma e si "veste di blu" per immergere l'intera città nell'atmosfera della manifestazione. Il progetto, promosso dal Governo e realizzato da Sport e Salute in sinergia con Fitp e Atp, nasce con l'obiettivo di abbattere i confini del campo da gioco e coinvolgere direttamente cittadini e appassionati. La forte scelta cromatica del blu caratterizza così sia la superficie su cui si sfideranno i migliori otto tennisti del pianeta, tra cui l'azzurro Flavio Cobolli, aritmeticamente qualificato per la prima volta in carriera, sia i vari spazi cittadini, rendendo Torino un vero e proprio palcoscenico diffuso e integrato con l'evento finale della stagione maschile.