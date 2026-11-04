Atp Finals, Torino si veste di blu per gli otto campioni. Bocelli protagonista Pre-Final Show domenica 22
L'Inalpi Arena di Torino si appresta a fare da palcoscenico al torneo che vedrà protagonisti i migliori otto giocatori della stagione tennistica. A coronare la giornata conclusiva delle Nitto Atp Finals 2026, domenica 22 novembre, sarà il Maestro Andrea Bocelli: l'artista toscano, icona della musica italiana nel mondo, si esibirà nell'esclusivo Pre-Final Show sul Campo Centrale prima della finale di singolare. Un appuntamento prestigioso chiuderà il ricco programma di spettacoli del torneo, aperto in precedenza dal Grand Opening Show di Achille Lauro nella serata di giovedì 12 novembre.
Torino si veste di blu
Parallelamente ai grandi show, la città di Torino si trasforma e si "veste di blu" per immergere l'intera città nell'atmosfera della manifestazione. Il progetto, promosso dal Governo e realizzato da Sport e Salute in sinergia con Fitp e Atp, nasce con l'obiettivo di abbattere i confini del campo da gioco e coinvolgere direttamente cittadini e appassionati. La forte scelta cromatica del blu caratterizza così sia la superficie su cui si sfideranno i migliori otto tennisti del pianeta, tra cui l'azzurro Flavio Cobolli, aritmeticamente qualificato per la prima volta in carriera, sia i vari spazi cittadini, rendendo Torino un vero e proprio palcoscenico diffuso e integrato con l'evento finale della stagione maschile.
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