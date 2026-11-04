Rafa Nadal entra nella storia del Real Madrid: l'annuncio a sorpresa del club

Il Real Madrid accoglie ufficialmente Rafael Nadal nel suo Consiglio di Amministrazione. La leggenda del tennis e vincitore di 22 titoli Slam, da tempo tra i membri onorari del club. "Per il Real Madrid e tutti i madridisti è un immenso onore che una figura della caratura sportiva e umana di Nadal, un riferimento per lo sport spagnolo e mondiale, entri a far parte del nostro consiglio direttivo e contribuisca, da questo ruolo, al presente e al futuro del club", si legge nel comunicato della società.