Rafa Nadal entra nella storia del Real Madrid: l'annuncio a sorpresa del club
Il Real Madrid accoglie ufficialmente Rafael Nadal nel suo Consiglio di Amministrazione. La leggenda del tennis e vincitore di 22 titoli Slam, da tempo tra i membri onorari del club. "Per il Real Madrid e tutti i madridisti è un immenso onore che una figura della caratura sportiva e umana di Nadal, un riferimento per lo sport spagnolo e mondiale, entri a far parte del nostro consiglio direttivo e contribuisca, da questo ruolo, al presente e al futuro del club", si legge nel comunicato della società.
L'annuncio di Rafa
Con un post sui suoi profili social, dove ha pubblicato una sua foto da bambino con la maglia del Real Madrid, Rafa ha commentato così il suo nuovo ruolo nel club: "Desidero ringraziare Florentino Perez e il Consiglio per avermi proposto di entrare nel CdA del Real Madrid. Ho accettato questa proposta con grande entusiasmo, desiderio di imparare e grande voglia di contribuire con tutto ciò che posso".
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