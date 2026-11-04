Berrettini non si ferma al Masters 1000 di Parigi: sconfitto anche Humbert

Prosegue la corsa di Matteo Berrettini a Parigi . Dopo il successo dell'esordio sulla testa di serie numero 14 del tabellone Brandon Nakashima , il romano si è imposto sul padrone di casa Ugo Humbert con il punteggio di 7-6(3) 7-5 dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Sembrerebbe dunque sbocciato l'amore per Matteo con l'ultimo Masters 1000 della stagione, dove prima di quest'anno non era mai riuscito a vincere un match. Al terzo turno l'azzurro se la vedrà con Carlos Alcaraz , che ha superato Alex Michelsen per 7-6(4) 6-3.

La partita

Subito una chance in risposta per Berrettini, che nel primo gioco si procura due palle break senza però riuscire a sfruttarle. Nel sesto game arrivano le prime difficoltà per il romano che sembra accusare anche un fastidio al gomito destro, ma annulla due chance di break a Humbert e pareggia i conti sul 3-3. A decidere il primo parziale è il tie-break, dominato da Berrettini per 7 punti a 3. Matteo sfrutta l'inerzia a suo favore per salire 3-0 nel secondo set e poi, cancellando un totale di quattro palle break, mantiene il vantaggio fino al 5-3 quando Humbert strappa il servizio e si rifà sotto. Nonostante le sofferenze, Berrettini non si scompone e chiude la partita grazie al break del dodicesimo game.