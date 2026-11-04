Berrettini-Alcaraz, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Continua la corsa di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Parigi, il torneo in scena sul veloce indoor della Defense Arena. Il romano, reduce dal successo al debutto su Brandon Nakashima, ha superato anche Ugo Humbert con il punteggio di 7-6(3) 7-5 dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Una vittoria sofferta e portata a casa più con il cuore che con il gioco da parte dell'azzurro, che nel corso del primo set ha accusato un fastidio al gomito destro. Un problema che non gli ha comunque impedito di conquistare il secondo successo di fila nell'ultimo "1000" della stagione, dove, prima di quest'anno non aveva mai vinto un match. Per un posto nei quarti Matteo affronterà Carlos Alcaraz, vittorioso all'esordio su Alex Michelsen con il punteggio di 7-6(4) 6-3.