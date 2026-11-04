Berrettini-Alcaraz, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Continua la corsa di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Parigi, il torneo in scena sul veloce indoor della Defense Arena. Il romano, reduce dal successo al debutto su Brandon Nakashima, ha superato anche Ugo Humbert con il punteggio di 7-6(3) 7-5 dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Una vittoria sofferta e portata a casa più con il cuore che con il gioco da parte dell'azzurro, che nel corso del primo set ha accusato un fastidio al gomito destro. Un problema che non gli ha comunque impedito di conquistare il secondo successo di fila nell'ultimo "1000" della stagione, dove, prima di quest'anno non aveva mai vinto un match. Per un posto nei quarti Matteo affronterà Carlos Alcaraz, vittorioso all'esordio su Alex Michelsen con il punteggio di 7-6(4) 6-3.
Berrettini-Alcaraz, orario e quando si gioca
La sfida tra Berrettini e Alcaraz, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Parigi, è in programma giovedì 5 novembre sul Court Central, non prima delle ore 19:00.
Berrettini-Alcaraz, i precedenti
Alcaraz è avanti 3-1 nei precedenti con Berrettini. Lo spagnolo ha vinto anche l'ultima sfida, andata in scena negli ottavi di finale di Wimbledon 2023.
Dove vedere Berrettini-Alcaraz in tv
La partita tra Berrettini e Alcaraz verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Masters 1000 Parigi, il montepremi
PRIMO TURNO – € 25.220 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 45.520 (50 punti)
SECONDO TURNO – € 84.890 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – € 158.700 (200 punti)
SEMIFINALE – € 290.960 (400 punti)
FINALE – € 532.120 (650 punti)
VINCITORE – € 974.370 (1000 punti)
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