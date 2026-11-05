Zverev, il peso di essere il numero uno e lo sfogo dopo il ko con Musetti: "Sono molto infastidito..."

La prima uscita da numero uno al mondo è stata un flop per Alexander Zverev , sconfitto all'esordio nel Masters 1000 di Parigi da Lorenzo Musetti . Dopo una prima parte di match equilibrata, il tedesco ha sprecato un piccolo vantaggio nel tie-break per poi crollare, cedendo con il punteggio di 7-6 6-2. Intervenuto in conferenza stampa , ha riconosciuto i propri demeriti e i meriti dell'azzurro, tuttavia si è voluto soffermare su un altro aspetto. Diventato numero uno per la prima volta pochi giorni fa , non ha gradito la reazione del mondo del tennis , che non lo ritiene il più forte al mondo (come dice il ranking) arrivando quasi a colpevolizzarlo.

Zverev: "Merito di essere dove sono"

Quando gli è stato chiesto se avesse sentito un po' di pressione vista la singolarità di un match del genere, Zverev ha replicato: "Ero un po' infastidito negli ultimi giorni perché raggiungere lo status di numero 1 al mondo è qualcosa che penso ogni giocatore sogni. Nel mio caso, invece, ho la sensazione di essere l'unico numero 1 al mondo nella storia del tennis che deve dare delle spiegazioni. Lo trovo piuttosto difficile perché merito di essere dove sono. Non credo che nessuno debba giustificarsi tanto quanto ho dovuto fare io negli ultimi giorni".