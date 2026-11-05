Musetti-Van Assche diretta Masters 1000 Parigi: segui l'azzurro negli ottavi LIVE

16:43

C'è il break di Musetti: 2-1 con Van Assche

Urlo liberatorio dell'azzurro che piazza il break al terzo gioco del secondo set. Il carrarino, con una grande risposta di rovescio, sale 40-15 costruendosi due palle break. La prima viene annullata dal francese con lo smash, la seconda è invece quella vincente.

16:40

Musetti pareggia i conti, ma che fatica: 1-1 con Van Assche

Lorenzo sale sul 30-0, ma si lascia sorprendere dal francese che ristabilisce l'equilibrio nel game (30-30). Nella fase più delicata, l'azzurro mette la freccia con l'ace con una prima vincente.

16:35

Van Assche avanti anche nel secondo parziale: 1-0 con Musetti

Il secondo set si apre con il punto di Lorenzo in risposta, poi Luca sale in cattedra vince i successivi quattro punti, consolidando il break ottenuto in chiusura di primo parziale.

16:32

+++ Al via il secondo set +++

Si riparte a Parigi con Van Assche al servizio.

16:31

+++ Van Assche vince il primo set contro Musetti +++

Il francese, con tre risposte da campione, sale sul 40-0 costruendosi tre palle break, nonché altrettanti set point. I primi due vengono annullati dall'azzurro, che non può nulla sul terzo. Luca si aggiudica così il primo parziale con il punteggio di 7-5 dopo 54' di partita.

16:24

Van Assche prenota il tie-break: 6-5 con Musetti

Il francese si garantisce quantomeno il tie-break nel primo set: game a zero per Luca. Ora Lorenzo serve per raggiungerlo.

16:22

Musetti non sbaglia: 5-5 con Van Assche

Turno di battuta a 15 per l'azzurro che ristabilisce l'equilibrio in un set che, dopo il break subito al sesto game, sembrava ormai indirizzato.

16:17

Van Ascche di nuovo avanti: 5-4 con Musetti

Il francese concede un solo 15 a Lorenzo dopo un lungo scambio e si riporta avanti. Ora l'azzurro serve per restare nel set.

16:12

Musetti consolida il break e ritrova la parità nel set: 4-4 con Van Assche

Sotto 0-15 per un errore con il dritto, Lorenzo sale in cattedra e vince quattro punti consecutivi, chiudendo con la volée e consolidando il break.

16:07

Musetti piazza il controbreak: Van Assche ora conduce 4-3

Luca mette la freccia con una prima vincente, poi gioca un rovescio lungolinea che sbatte sul nastro e cambia la sua traiettoria. Musetti arriva sulla palla ma il giudice di sedia ferma il gioco per doppio rimbalzo. Lorenzo, in totale disaccordo con la decisione, chiede la video review. Dopo un attento controllo, il giudice di sedia conferma che doppio rimbalzo non c'è stato. Si riparte da 15-0 ed è la svolta del game: l'azzurro vola sul 30-15 e poi si costruisce due palle del controbreak, sfruttando il doppio fallo del suo avversario. Il carrarino si difende con grande attenzione, gioca un passante al corpo e poi chiude il game con un comodo passante di rovescio, recuperando immediatamente il turno di battuta.

16:01

C'è il break di Van Assche: Luca ora conduce 4-2

Il francese sale rapidamente sul 30-0 con un rovescio da urlo. L'azzurro dimezza lo svantaggio, poi però manda in rete il back concedendo due palle break. Musetti annulla la prima con il servizio, poi non può nulla sul gran colpo di rovescio del francese che gli strappa il servizio.

15:54

Van Assche di nuovo in vantaggio: 3-2 con Musetti

Il francese va sotto (0-15, ottima la risposta in rovescio lungolinea dell'azzurro), poi dà spettacolo vincendo i successivi quattro punti.

15:51

Musetti c'è: 2-2 con Van Assche

L'azzurro mette la freccia con un bel dritto lungolinea a due passi dalla rete, poi va sotto complici le due ottime risposte del francese (15-30). A quel punto Lorenzo sale in cattedra e con tre punti di fila conquista il game, ristabilendo l'equilibrio nel set.

15:46

Van Assche si riporta in vantaggio: 2-1 con Musetti

Turno di battuta a zero per il francese, perfetto al servizio.

15:42

Musetti ristabilisce l'equilibrio: 1-1 con Van Assche

Lorenzo mette due vole la freccia con l'ace, ma il francese risponde colpo su colpo (30-30). In piena parità, l'azzurro sfrutta il servizio e pareggia i conti.

15:38

Van Ascche muove per primo il punteggio nel set: 1-0 con Musetti

La sfida si apre con il turno di battuta a 15 per il francese padrone di casa che concede un solo punto in risposta all'azzurro.

15:35

+++ Inizia il match +++

Al via la sfida tra Musetti e Van Assche: si parte a Parigi con il francese al servizio.

15:29

Musetti e Van Assche in campo

I due giocatori fanno il loro ingresso in campo, accolti dagli applausi del pubblico.

15:15

Shelton piega Rinderknech, a breve Musetti-Van Assche

Dopo due ore e cinque minuti si chiude la sfida tra Shelton e Rinderknech, che vede l'americano imporsi in rimonta sul francese per 3-6 6-4 7-6 (7-5). A breve sul Centrale di Parigi l'inizio di Musetti-Van Assche.

15:00

Il percorso di Musetti e Van Assche a Parigi

A Parigi, Musetti ha debuttato contro Hurkacz, imponendosi con un sofferto doppio 7-6, poi l'impresa con Zverev, annichilito per 7-6 6-2. Van Assche ha invece debuttato contro Mariano Navone per 6-3 7-5, prima di imporsi anche su Tien per 7-6 6-4.

14:45

Unico precedente, la maratona di Lione

C'è un solo precedente tra Musetti e Van Assche ed è recentissimo. Il carrarino e il francese si sono infatti affrontati a Lione, ai quarti di finale del torneo che ha riportato alla vittoria Lorenzo quattro anni dopo l'ultimo successo. Vittoria soffertissima per Musetti, che si è imposto dopo una maratona da tre ore e trentaquattro minuti, con il punteggio di 7-6 6-7 6-4.

14:30

Musetti nel miglior momento della stagione

Dopo una stagione iniziata con grandi ambizioni e poi tormentata dagli infortuni, Musetti sta finalmente vivendo il suo momento, confermandosi giocatore di livello sul cemento indoor: dal trionfo nel 250 di Lione, agli ottavi nel 500 di Vienna, fino alla prestigiosa vittoria su Zverev.

14:23

Slitta ancora l'inizio di Musetti-Van Assche

Shelton risponde a Rinderknech, che aveva vinto il primo set per 6-3, aggiudicandosi il secondo parziale per 6-4. Si deciderà al terzo, con conseguente slittamento dell'inizio della sfida tra Musetti e Van Assche.

14:20

L'impresa di Musetti con Zverev fa il giro del mondo

Non vale un torneo, ma resta una di quelle medaglie da appuntarsi nel corso della carriera. La vittoria di Musetti contro Zverev, che era alla sua prima partita da nuovo numero 1 del Ranking Atp, è anda

14:10

Musetti in campo dopo Shelton-Rinderknech

L'incontro tra Musetti e Van Assche si disputerà sul Centrale del Masters 1000 di Parigi, che in questo momento vede in campo Shelton e Renderknich, che si è aggiudicato il primo set. A precederlo la vittoria di Paul su Halys. A seguire è invece saltata la sfida tra Berrettini e Alcaraz, per il ritiro dell'azzurro.

14:05

Musetti-Van Assche: dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 201) e potrà essere seguita anche in streaming su SkyGo e su Now.

Parigi, Francia