La sfuriata di Pegula scuote le WTA Finals: "Non la rispetto più, fa la diva ma la riporto con i piedi a terra"
Le WTA Finals non sono ancora iniziate, ma a Indian Wells - che ospiterà l'evento dall'8 al 15 novembre - l'aria si è già fatta piuttosto pesante. Galeotta la sfuriata di Jessica Pegula, che al termine di un allenamento con Mirra Andreeva è stata immortalata mentre si sfogava con il proprio allenatore. La giocatrice statunitense non era a conoscenza che il campo fosse dotato di microfoni e telecamere, perciò non ha usato mezzi termini per criticare una delle altre sette giocatrici qualificate all'ultimo appuntamento stagionale. Neanche a dirlo, le sue parole sono diventate virali e gli utenti sui social si sono scatenati.
Pegula al veleno: "Ho perso il rispetto per lei, è una diva"
La destinataria dello sfogo di Pegula è stata Mirra Andreeva. "Ho perso il rispetto per lei. È una brava ragazza, ma deve crescere. Non so se sia perché non sa come gestire la situazione" ha tuonato. In particolare, all'americana non è andato giù il modo in cui si è comportata con la sua allenatrice, Conchita Martinez. "Se fossi il suo coach e la mia giocatrice avesse appena giocato quattro partite fantastiche, vincendo 4-0, inseguendomi e arrabbiandosi con me, le direi di non parlarmi in quel modo. È una diva e ha bisogno di essere riportata con i piedi per terra". Pegula e Andreeva sono state sorteggiate in due gironi differenti alle WTA Finals, perciò potrebbero affrontarsi solo in un'eventuale semifinale.
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