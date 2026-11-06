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Sinner e l'addio a Cahill via social: ora è ufficiale

Post del tennista azzurro che annuncia la separazione con il suo coach: tutti i dettagli
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1 min

Pubblicato il 06.11.2026, 10:14

"Thank you, Darren". Due semplici parole per annunciare la fine di un rapporto professionale che ha contribuito a portare Jannik Sinner ai vertici del tennis mondiale.

Seguono aggiornamenti.

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